Сахарук объяснил, что сейчас потребление угля несколько сократилось, поскольку многие ТЭС и ТЭЦ повреждены из-за обстрелов. Однако по мере их восстановления и возврата к работе запасы топлива будут сокращаться.

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Для чего нужен уголь

Пиковые скачки в потреблении электроэнергии могут обеспечить только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь.

Если сейчас восстановятся все электростанции или большинство из них (некоторые станции не поднимутся) и начнут работать как массированные обстрелы, уголь будет быстро срабатываться. В стране дефицит угля. Поэтому мы либо будем этот уголь импортировать, либо покупать в Европе электроэнергию. Без этого сложно пройти зиму,

– рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Сарарук также добавил, что сейчас примерно половину всей электроэнергии в Украине производят атомные электростанции:

25 – 35% – тепловые,

остальные – гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали и возобновляемые источники энергии.

Ситуация с электроэнергией в Украине: коротко

Россия постоянно атакует критическую инфраструктуру Украины, в том числе энергообъекты. В результате последней атаки 31 октября было выпущено 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО.

В результате ракетный удар по Киеву, в результате чего в столице возникли перебои со светом. Кулеба 1 ноября информировал, что в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

Глава Киевской ОВА предупреждал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии. Это произойдет, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.

Подробно ознакомиться с актуальным графиком отключения света в разных городах можно здесь.

Как подготовиться к включению света / Инфографика 24 канала