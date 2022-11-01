Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. За його словами, наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне.

Важливо У багатьох регіонах України не буде світла 1 листопада: кого це торкнеться

Яка ситуація зі світлом на Київщині

Як розповів Кулеба, наразі на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. О 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

За словами очільника регіону, відключення світла триватимуть протягом дня, графік можна подивитись на сайті ДТЕК.

Ми будемо робити максимум та узгоджувати графік, щоб він дотримувався реалістичної картини,

– зазначив Кулеба.

Також глава ОВА попросив жителів Київщини не марнувати час, коли є електроенергія. Тому потрібно заряджати телефони та повербанки.

"Поки що ситуація складна. Я впевнений, що тільки разом ми зможемо пройти цей складний етап та перемогти ворога. Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", – додав Кулеба.

Кулеба розповів про ситуацію зі світлом на Київщині: дивіться відео

Зверніть увагу! Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що після перших двох атак у жовтні енергетики вже використали запас обладнання, який був на складах. За його словами, певну кількість обладнання змогли придбати. Втім, його вартість сягає сотень мільйонів доларів.

В Україні не буде електроенергії 1 листопада

Відключення світла заплановано:

у Києві,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській областях.

Через Росію в Україні відключають світло

Напередодні Росія завдала удару по Києву, унаслідок чого в столиці почались перебої зі світлом і водопостачанням.

Також окупанти влучили по об'єктах інфраструктури Черкащини та Запоріжжя. Крім того, ракети російських терористів влучили в енергетичний об'єкт на Кіровоградщині.

Ще російські загарбники завдали ракетних ударів по енергетичних об'єктах у Дніпрі та Павлограді. Руйнування на місцях влучання були серйозними.

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше повідомив, що ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. Унаслідок масованої атаки відбулось часткове знеструмлення.

Варте уваги – В Україні вводять екстрені відключення світла: дивіться відео