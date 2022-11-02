Росіяни не мають сил для нового фронту

Однак наразі такі побоювання беззмістовні. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Він пояснив, що у росіян зараз не вистачає військ для того, щоб закрити той фронт, який вже є. Для того, щоб утримувати наявні понад 1000 кілометрів фронту, який до того ж майже весь "гарячий", Росії потрібно близько мільйона людей, яких у неї немає. Тому на те, щоб організувати новий фронт у якомусь іншому місці, в окупантів не вистачить ані сил, ані засобів.

За словами Світана, єдине місце, де зараз більш-менш готуються до виконання бойових завдань – це захід Білорусі, а саме Брестська область, район і українського західного кордону. Туди перекидають російські війська, здебільшого нових мобілізованих, які розташовуються там і виконують певні завдання з бойової підготовки, але не більше.

Тобто якогось глибокого опрацювання та створення більш-менш тямущого та потужного угруповання для прориву нашого кордону на якомусь фронті поки що немає,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що росіяни, звісно, можуть підсилитися. Але якщо вони ухвалять таке рішення і спробують за кілька тижнів посилити якусь лінію фронту, то українська сторона встигне відреагувати, адже наша розвідка працює.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони знає практично все. Ще, напевно, і те, чого не знає противник про себе самого", – зауважив Світан.

Прорив не може бути пов'язаним з блекаутом

Відтак, наразі такої проблеми як прорив нового фронту росіянами просто не існує, але це питання буде відстежуватися. Утім, навіть якби такі проблеми й існували, вони не були б пов'язані з відключенням світла чи зв'язку.

Як наголосив Світан, в армії є свій зв'язок, є певні захищені лінії, які не залежать від стану енергосистеми всієї країни, тож армія автономна. Тому "лякалки" про те, що відбудеться новий наступ на тлі повного блекауту в Україні – це, найімовірніше, інформаційно-психологічні спецоперації з боку нашого ворога, але реального ґрунту вони під собою не мають.

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Чи загрожує Україні тотальний блекаут

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що загальний рівень ушкоджень енергетичної інфраструктури України сягає 35 – 45%. Утім, хоч ушкодження і значні, блекаут нам не загрожує, адже в англійській системі подій це означає повне виключення енергосистеми, коли вона стає некерованою.

Натомість енергосистема України наразі абсолютно керована, а наші енергетики мають не лише "план B" та "план C", а й "план K", розрахований на надзвичайний випадок.