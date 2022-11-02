Россияне не имеют сил для нового фронта

Однако пока такие опасения бессодержательны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Он пояснил, что у россиян сейчас не хватает войск для того, чтобы закрыть уже имеющийся фронт. Для того чтобы удержать имеющиеся более 1000 километров фронта, который к тому же почти весь "горячий", России нужно около миллиона людей, которых у нее нет. Поэтому для того, чтобы организовать новый фронт в каком-то другом месте, у оккупантов не хватит ни сил, ни средств.

По словам Свитана, единственное место, где сейчас более или менее готовятся к выполнению боевых задач – это запад Беларуси, а именно Брестская область, район и украинской западной границы. Туда перебрасывают российские войска, в основном новых мобилизованных, которые располагаются там и выполняют определенные задачи по боевой подготовке, но не больше.

То есть какой-то глубокой проработки и создания более-менее толковой и мощной группировки для прорыва нашей границы на каком-то фронте пока нет,

– подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что россияне, конечно, могут усилиться. Но если они примут такое решение и попытаются через несколько недель усилить какую-то линию фронта, то украинская сторона успеет отреагировать, ведь наша разведка работает.

"Главное управление разведки Министерства обороны знает практически все. Еще, наверное, и то, чего не знает противник о себе самом", – заметил Свитан.

Прорыв не может быть связан с блэкаутом

Следовательно, пока такой проблемы, как прорыв нового фронта россиянами, просто не существует, но этот вопрос будет отслеживаться. Впрочем, даже если бы такие проблемы существовали, они не были бы связаны с отключением света или связи.

Как подчеркнул Свитан, у армии есть своя связь, есть определенные защищенные линии, которые не зависят от состояния энергосистемы всей страны, поэтому армия автономна. Поэтому "пугалки" о том, что произойдет новое наступление на фоне полного блэкаута в Украине – это, скорее всего, информационно-психологические спецоперации со стороны нашего врага, но реальной почвы у них нет.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

Грозит ли Украине тотальный блэкаут

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что общий уровень повреждений энергетической инфраструктуры Украины достигает 35–45%. Впрочем, хоть повреждения и значительные, блэкаут нам не грозит , ведь в английской системе событий это означает полное исключение энергосистемы, когда она становится неуправляемой.

В то же время энергосистема Украины абсолютно управляема, а наши энергетики имеют не только "план B" и "план C", но и "план K", рассчитанный на чрезвычайный случай.