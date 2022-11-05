Обмежити споживання електроенергії вирішили з 6 години ранку 5 листопада. Так, вимикати світло планують у:

Києві,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській області.

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Де знайти графіки відключення світла

Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня. Однак, вимикатимуть електроенергію за певним розкладом, складеним для кожної області окремо.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян,

– підкреслили в Укренерго.

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