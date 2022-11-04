Про це 24 каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. Він також зазначив, що після останніх обстрілів ми чітко зрозуміли, що можуть бути атаковані всі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури і як наслідок – ми можемо бути без електропостачання не днями, а тижнями.

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За словами Андрія Садового, у Львові перезапустили всю систему, у більшості укриттів розміщуємо пункти обігріву – це банальні пічки, закупили у великій кількості дрова.

Дуже важливо, аби кожен будинок мав свою мінімальну альтернативу електроенергії. Це може бути дизель-генератор, чи газовий генератор,

– зазначає мер Львова.

У Львові будуть компенсовувати видатки на генератори

Андрій Садовий каже, що місто вирішило допомогти мешканцям, аби була краща хвиля підготовки.

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Знижка у 50% – це достатньо серйозна допомога від громади, плюс – люди думають наперед і багато хто закуповує сухий спирт, теплий одяг.

Також триває облаштування в укриттях пунктів – де є і харчування, медичні засоби. Ми готуємося до важкої зими, береженого Бог береже. Бо, як на мене – агресор вважає, що такими атаками деморалізує нас, а він просто матиме зворотній ефект,

– переконаний очільник міста.

Мер Львова додає, що ми не здамось за жодних умов, Львів буде максимально привітним, будемо й надалі приймати українців, які потребують підтримки і будемо забезпечувати всім необхідним.