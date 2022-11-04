Так, на сегодняшний день местные облэнерго сообщают о применении аварийных отключений. А в Укрэнерго заявляют о применении графиков почасовых отключений.

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Как выяснилось, почасовые и аварийные отключения света – это меры стабилизации работы энергосистемы, дополняющие друг друга. Специалисты Укрэнерго упорно работают над тем, чтобы сделать отключения электричества хоть чуть-чуть менее дискомфортными для украинцев.

Поэтому мы стараемся заранее сообщать о решении по введению графиков почасовых отключений в отдельных областях. Они действуют до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии.

– отметили в ведомстве.

Для того чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, диспетчер принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений на территории области.

Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо аварийных продолжают действовать почасовые отключения света. Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длится дольше заявленного.

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В Укрэнерго напомнили, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. Для того, чтобы как можно быстрее восстановить энергопитание, пока проводятся оперативные ремонтные работы, привлекаются резервные схемы питания. Но они не всегда выдерживают ту нагрузку, которую несла в мирное время энергосистема. Это главная причина, почему приходится прибегать к почасовым и аварийным отключениям.

"Можно сказать, что графики почасовых отключений – это средство для консервативного лечения системы как человека после тяжелого ранения или болезни. Графики аварийных отключений – это вынужденный возврат пациента в реанимацию. Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Просим вас о понимании и поддержке", – отметили в Укрэнерго.

Напомним, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал, что в области может произойти полное отключение электроэнергии, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и ее не смогут сохранить благодаря ПВО.

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