Як виглядає Київ в момент відключення світла

Таких заходів вживають і у Києві. Щовечора, під час погодинних відключень світла, столиця України засинає.

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В українських телеграм-каналах з'являється дедалі більше відео, на яких видно момент відключення світла у Києві.

Росія думала, що у такий спосіб зламає українців, втім, наші люди шукають у цьому особливі моменти – проводять більше часу із рідними, влаштовують романтичні вечері при свічках, або ж нарешті налагоджують режим сну.

Так, на опублікованих кадрах вогні столиці гаснуть та місто за декілька секунд занурюється у пітьму.

Як засинає Київ: дивіться відео

Що треба знати про відключення світла: коротко

Відключення світла довелося запровадити після того, як окупанти почали масовано обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе та ракетами.

Станом на початок листопада російське військо пошкодило близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.

Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.

Так, 5 листопада Укренерго запровадило аварійне відключення світла на території 7 областей України, зокрема у місті Київ.

Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.

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