Як виглядає Київ в момент відключення світла

Таких заходів вживають і у Києві. Щовечора, під час погодинних відключень світла, столиця України засинає.

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В українських телеграм-каналах з'являється дедалі більше відео, на яких видно момент відключення світла у Києві.

Росія думала, що у такий спосіб зламає українців, втім, наші люди шукають у цьому особливі моменти – проводять більше часу із рідними, влаштовують романтичні вечері при свічках, або ж нарешті налагоджують режим сну.

Так, на опублікованих кадрах вогні столиці гаснуть та місто за декілька секунд занурюється у пітьму.

Як засинає Київ: дивіться відео

Що треба знати про відключення світла: коротко

  • Відключення світла довелося запровадити після того, як окупанти почали масовано обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе та ракетами.
  • Станом на початок листопада російське військо пошкодило близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.
  • Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.
  • Так, 5 листопада Укренерго запровадило аварійне відключення світла на території 7 областей України, зокрема у місті Київ.
  • Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.

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