Як виглядає Київ в момент відключення світла
Таких заходів вживають і у Києві. Щовечора, під час погодинних відключень світла, столиця України засинає.
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В українських телеграм-каналах з'являється дедалі більше відео, на яких видно момент відключення світла у Києві.
Росія думала, що у такий спосіб зламає українців, втім, наші люди шукають у цьому особливі моменти – проводять більше часу із рідними, влаштовують романтичні вечері при свічках, або ж нарешті налагоджують режим сну.
Так, на опублікованих кадрах вогні столиці гаснуть та місто за декілька секунд занурюється у пітьму.
Як засинає Київ: дивіться відео
Що треба знати про відключення світла: коротко
- Відключення світла довелося запровадити після того, як окупанти почали масовано обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе та ракетами.
- Станом на початок листопада російське військо пошкодило близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.
- Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.
- Так, 5 листопада Укренерго запровадило аварійне відключення світла на території 7 областей України, зокрема у місті Київ.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.
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