В Укренерго пояснили, чи скасовують аварійні відключення світла погодинні

Тому виникає питання, чи скасовують ці аварійні відключення погодинні. В Укренерго дали пояснення.

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Енергетики пояснили, що аварійні обмеження були необхідні, оскільки збільшилося навантаження на енергосистему. У ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

У зв'язку з цим, фахівцям довелося запровадити екстрені відключення, щоб стабілізувати енергосистему. Проте це не означає, що віялових відключень не буде.

Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби,

– повідомили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у місті Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Наразі ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Де знайти графіки відключення світла

Графіки відключення світла оприлюднюють місцева влада та розподільчі компанії. Сайти обленерго можна знайти у соцмережах Укренерго за цим посиланням.

Також графіки можна знайти тут:

графік відключень електроенергії в Київській області;

графік відключень електроенергії в Житомирській області;

графік відключень електроенергії в Чернігівській області;

графік відключень електроенергії в Черкаській області;

графік відключень електроенергії в Сумській області;

графік відключень електроенергії в Харківській області;

графік відключень електроенергії в Полтавській області.

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