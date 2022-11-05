Які області України найбільше постраждали від аварійних відключень світла
Тому в Україні запроваджують різні типи відключень електроенергії. 5 листопада місцеві обленерго 7 областей повідомили про застосування аварійних відключень, а в Укренерго – про застосування графіків погодинних відключень. Втім, все ж є ті області, які постраждали найбільше.
Читайте також Скільки могла втратити Україна через атаки росіян на енергосистему: оцінка експерта
Так, з 10 жовтня до 3 листопада найбільше від аварійних відключень електроенергії постраждали північні та центральні регіони. Зокрема:
- Житомирська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Київська області;
- Київ.
Зазначається, що за даними Укренерго, обленерго та обласних військових адміністрацій, також значних збитків від аварійних відключень зазнали:
- Сумська область;
- Харківська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Кіровоградська;
- Запорізька.
Зауважується, що найменше постраждали південні та західні регіони України. Зокрема, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області.
Які області найбільше постраждали від аварійних відключень світла / Фото Forbes Ukraine
Що треба знати про відключення світла: коротко
- Відключення світла довелося запровадити після того, як окупанти почали масовано обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе та ракетами.
- Станом на початок листопада російське військо пошкодило близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.
- Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.
- Так, 5 листопада Укренерго запровадило аварійне відключення світла на території 7 областей України, зокрема у місті Київ.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.
Варто переглянути – Що робити, якщо нема світла, газу та води: дивіться відео