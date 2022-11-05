Які області України найбільше постраждали від аварійних відключень світла

Тому в Україні запроваджують різні типи відключень електроенергії. 5 листопада місцеві обленерго 7 областей повідомили про застосування аварійних відключень, а в Укренерго – про застосування графіків погодинних відключень. Втім, все ж є ті області, які постраждали найбільше.

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Так, з 10 жовтня до 3 листопада найбільше від аварійних відключень електроенергії постраждали північні та центральні регіони. Зокрема:

Житомирська;

Чернігівська;

Черкаська;

Київська області;

Київ.

Зазначається, що за даними Укренерго, обленерго та обласних військових адміністрацій, також значних збитків від аварійних відключень зазнали: Сумська область;

Харківська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Запорізька. Зауважується, що найменше постраждали південні та західні регіони України. Зокрема, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області. ​​

Які області найбільше постраждали від аварійних відключень світла / Фото Forbes Ukraine

Що треба знати про відключення світла: коротко

Відключення світла довелося запровадити після того, як окупанти почали масовано обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе та ракетами.

Станом на початок листопада російське військо пошкодило близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.

Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.

Так, 5 листопада Укренерго запровадило аварійне відключення світла на території 7 областей України, зокрема у місті Київ.

Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.

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