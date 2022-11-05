Які області України найбільше постраждали від аварійних відключень світла

Тому в Україні запроваджують різні типи відключень електроенергії. 5 листопада місцеві обленерго 7 областей повідомили про застосування аварійних відключень, а в Укренерго – про застосування графіків погодинних відключень. Втім, все ж є ті області, які постраждали найбільше.

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Так, з 10 жовтня до 3 листопада найбільше від аварійних відключень електроенергії постраждали північні та центральні регіони. Зокрема:

  • Житомирська;
  • Чернігівська;
  • Черкаська;
  • Київська області;
  • Київ.

Зазначається, що за даними Укренерго, обленерго та обласних військових адміністрацій, також значних збитків від аварійних відключень зазнали:

  • Сумська область;
  • Харківська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Кіровоградська;
  • Запорізька.

Зауважується, що найменше постраждали південні та західні регіони України. Зокрема, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька області.

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Які області найбільше постраждали від аварійних відключень світла / Фото Forbes Ukraine

Що треба знати про відключення світла: коротко

  • Відключення світла довелося запровадити після того, як окупанти почали масовано обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру дронами-камікадзе та ракетами.
  • Станом на початок листопада російське військо пошкодило близько 40 % енергетичної інфраструктури нашої держави. Однак, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.
  • Водночас Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми можемо бути без світла чи газу, їжі чи води, але без росіян.
  • Так, 5 листопада Укренерго запровадило аварійне відключення світла на території 7 областей України, зокрема у місті Київ.
  • Очільник української розвідки Кирило Буданов зауважив, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.

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