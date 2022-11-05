Какие области Украины больше всего пострадали от аварийных отключений света

На сегодняшний день по всей Украине вводят различные типы отключений электроэнергии. Местные облэнерго 7 областей сообщают о применении аварийных отключений, а в Укрэнерго – о применении графиков почасовых отключений. Впрочем, все же есть те области, которые пострадали больше всего.

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Так, с 10 октября по 3 ноября больше всего от аварийных отключений электроэнергии пострадали северные и центральные регионы. В частности:

Житомирская;

Черниговская;

Черкасская;

Киевская область;

Киев.

Отмечается, что по данным Укрэнерго, облэнерго и областных военных администраций, также значительные убытки от аварийных отключений понесли: Сумская область;

Харьковская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Запорожская. Отмечается, что меньше всего пострадали южные и западные регионы Украины. В частности, Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области. ​​

Какие области больше всего пострадали от аварийных отключений света / Фото Forbes Ukraine

Что нужно знать об отключениях света: коротко

Отключения света пришлось ввести после того, как оккупанты начали массированно обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру дронами-камикадзе и ракетами.

По состоянию на начало ноября российское войско повредило около 40 % энергетической инфраструктуры нашего государства. Однако директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что тотальный блекаут нам не угрожает.

В то же время Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы можем быть без света или газа, пищи или воды, но без россиян.

Так, 5 ноября Укрэнерго ввело аварийное отключение света на территории 7 областей Украины, в частности, в городе Киев.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей. Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков.

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