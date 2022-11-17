Враг продолжает нести потери в Украине и отступать. Уже известно, что нашим защитникам и защитницам удалось выйти на рубеж на правом берегу Днепра. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал.

Читайте также Буданов, Ходжес или Петреус: кто делает самые меткие прогнозы по войне

Сколько населенных пунктов уже освободили

Он отметил, что на Юге в рамках контрнаступательной операции уже удалось освободить 198 населенных пунктов. Если говорить о площади, то российских захватчиков прогнали с 5580 квадратных километров территории нашей страны.

Заметим, что после себя в Херсонской области враги оставили руины, ведь уничтожали все, что только могли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в регион.

По словам главы государства, в настоящее время правоохранители занимаются сбором свидетельств о зверствах россиян. Сама же ситуация в регионе, подчеркнул Зеленский, мало чем отличается от других территорий, которые удалось вызволить из-под оккупации.

Президент подчеркнул, что увидел разрушенные дома, заправки и другие объекты. Кроме того, в области продолжают выявлять застенки, где издевались над мирным населением.