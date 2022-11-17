Об этом 24 канала рассказала руководительница гуманитарного направления Благотворительного фонда Сергея Притулы Екатерина Викторенкова. По ее словам, представители организации в воскресенье, 13 ноября, посетили деоккупированное правобережье Херсонщины. Они привезли туда продукты, средства гигиены и поздравительные письма.

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Сколько человек находится в Херсоне

Как подчеркивает Викторенкова, сейчас точно неизвестно, сколько местных осталось в Херсоне. Представители фонда располагают информацией, что в городе находится около 80 тысяч человек. Многие хотят возвращаться.

Сейчас задача фонда на деоккупированных территориях Херсона – понять актуальные потребности местных не только в Херсоне, но и в области. Для этого они активно общаются с представителями власти и жителями самих общин.

Модель работы сейчас такова – выяснить конкретные потребности конкретных общин, чтобы помочь им налаживать достойную жизнь.

Мы работаем с одной общиной. Им для налаживания инфраструктуры нужен промышленный генератор, водяные насосы для промышленной воды и зарядные станции. Именно это мы и приобрели. Машина уже едет на территорию общины, чтобы передать помощь,

– отметила Викторенкова.

По ее словам, фонд не может заменить государство. Но пытается помочь ему там, где сейчас меньше внимания и ресурса. Это и есть успешная модель помощи.

Как помочь жителям Херсона – рассказывает Викторенкова: смотрите видео

Добавим, как отметила представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, российские оккупанты гипотетически могут угрожать Херсону из артиллерии. Расстояние позволяет им использовать разные виды оружия.

Впрочем, украинские военные не стоят на месте. Они активно ведут контрбатарейную борьбу и отодвигают оккупантов с левого берега. Сейчас вражеские войска отходят вглубь на 15 – 20 км от берега.