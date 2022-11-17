Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він також зазначив, що за попередньою інформацією, росіяни також обстріляли населений пункт Михайлівка – це трапилося сьогодні, зафіксували руйнування, на щастя – без жертв.

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Окупанти будують лінії оборони біля Запоріжжя

Росіяни самотужки обстрілюють окуповані території, аби втримувати градус напруги. Таким чином окупанти прагнуть "мобілізувати" населення.

Також слід додати, що на Запоріжжі, окупанти почали доволі серйозно окопуватися, бо думають, що саме на цьому напрямку будуть наступати ЗСУ.

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У Мелітополі зникло російське ТБ

У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті виникли значні проблеми з водопостачанням.

Авіація Сил оборони України упродовж доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника.