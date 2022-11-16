Наші захисники постійно атакують позиції окупантів з правобережжя Херсонщини, а також із Запорізького напрямку по районах скупчення російських військ під Мелітополем, Токмаком та в інших місцях. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Потрібно здійснювати потужний тиск на противника

Мусієнко наголосив, що наразі ключове завдання – не дати противнику зібрати додаткові сили, щоб мати можливість перекинути їх на Схід, де російські ведуть наступальні дії – безуспішно, але продовжують це робити в районі Бахмута та Авдіївки.

Крім того, вважає військовий експерт, потрібно унеможливити створення ударних угруповань на весну, яке могло б намагатися здійснити прорив фронту.

Зараз на цьому досить потужно зосереджено українське військо, і це правильно. Угрупуванню російських військ, яке відійшло, не можна давати жодного передиху. Сьогодні тиск на противника має бути максимально сильним, аби ми встигли впродовж цього і наступного місяців ми встигли деокупувати якомога більше українських територій,

– переконаний військовий експерт.

В нас немає підстав тягнути, додає він, тому ще є усі можливості бути по противнику. Безумовно, нам потрібна підтримка партнерів, аби не зупинялося надходження важливих артилерійських озброєнь, високоточних реактивних снарядів Excalibur та ракет для систем HIMARS.

"На жаль, поки немає потрібного рішення щодо ракет ATACMS або хоча б ракет з дальністю 150 кілометрів. Але те, що надають, має надходити у потрібній кількості", – зауважує Олександр Мусієнко.

За словами військового експерта, ми маємо скористатися цим моментом, аби Росія не встигла зміцнити свої сили коштом "чмобіків" та здійснити якісь перегрупування. "Поки це військо відійшло з такими втратами й не встигло відновити боєздатність – по них потрібно завдавати ударів і намагатися відтискати їх до межі хоча б анексованого Криму", – підсумував Мусієнко.

Останні втрати ворога

Вісім місяців війни чітко продемонстрували, що Росія ніяка не "друга армія світу". Щодня окупанти зазнають шалених втрат в Україні. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення держава-агресорка втратила 82 710 своїх солдатів. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 630 загарбників.

Окрім цього, росіяни втратили:

танків – 2871 (+10);

бойових броньованих машин – 5797 (+24);

артилерійських систем – 1860 (+10);

РСЗВ – 393;

засоби ППО – 209 (+1);

літаків – 278;

гелікоптерів – 261;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14);

крилаті ракети – 474 (+75);

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9);

спеціальна техніка – 160.

Карта бойових дій станом на 16 листопада: дивіться відео