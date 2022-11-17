Об этом в интервью для 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что эти люди намеренно планируют удары именно по энергетической инфраструктуре. Сегодня были удары по газовым компрессорным станциям – все это россияне делают для того, чтобы у нас не было ни газа, ни электричества.

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По словам Подоляка, россияне предсказуемы, как только выпал первый снег и температура снизилась – они хотят "заморозить" Украину. "Вы же видите, что все, что сегодня делает Россия – это истерическая попытка усадить нас за стол переговоров, чтобы зафиксировать там временное прекращение огня", – говорит он.

А они за это время закрепятся на оккупированных территориях, улучшат армию и снова начнут переговоры, но с позиции силы. Именно так россияне и начинали в феврале – это довольно примитивная стратегия принуждения к переговорному процессу,

– добавляет Поодоляк.

Эти 9 месяцев войны продемонстрировали возможность Украины абсолютно устойчиво реагировать на подобные геноцидные проявления со стороны России.

Поэтому немного странно, по мнению Михаила Подоляка, что после 9 месяцев удачной "трехдневной" войны против Украины россияне еще не поняли, что война эта закончится крайне негативно именно для России.

По словам Подоляка, Путину нужно держать возле себя более интеллектуальных людей, чем Пригожин. Такие люди смогли бы информационно подготовить его к тому, что чем больше геноцид, тем более глубокие структурные изменения будут в самой России.

Россияне все еще надеются сломать Украину

Советник Ермака говорит, что они все еще не поняли, что такое Украина – ну, не выселят они нас, мы не оставим свое государство. Не будет всего этого, потому что мы не такие, как россияне.

У нас этот вопрос уже решен – стоим, пока не выиграем. Может, не все в начале войны это понимали, поэтому было определенное количество украинцев, уехавших за границу, включая влиятельных лиц, для того чтобы пересидеть,

– убежден он.

Но в целом Подоляк говорит, что Украина решила в первый день, что мы будем до конца. И это не поняли до сих пор россияне, поэтому они проиграют в наиболее негативном плане.

Что пытается достичь Россия

"Мы должны понять, что россияне уже не преследуют цель сменить правительство, забрать определенные территории. Они понимают, что проиграют и отойдут, но прежде стремятся уничтожить максимальное количество людей и инфраструктуры. То есть они хотят нанести нам гораздо больше ущерба, чем можно было бы во время войны", – говорит Подоляк.

Они так нас ненавидят, что хотят просто разрушать все. В этом нет военной цели – это классическая ненависть неудачников к людям, умеющим жить,

– утверждает он.

На поле боя у них выходит только "отрицательное наступление", поэтому такие атаки по инфраструктуре – это единственный инструмент, который остался для того, чтобы попытаться сказать: "Россия – мощное государство, воюющее с гражданскими".

Полное интервью с Михаилом Подоляком смотрите на ютубе 24 канала в 18:00.