Детали рассказал заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает 24 канал.

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По словам Громова, самая сложная ситуация остается на Востоке Украины. Меньше чем через неделю на Донецком направлении зафиксировали более 500 столкновений с противником.

В течение недели на Черниговском и Сумском направлениях враг произвел 41 обстрел позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры.

Мы не исключаем, что противник может нарастить усилия по другим направлениям. Враг может попробовать проведение наступательных действий с территории Беларуси на Сумщину и Черниговщину,

– добавил Громов.

Что происходит на Сумщине и Черниговщине

Добавим, что сейчас ситуация в Сумской области стабильная и контролируемая. Так, враг совершает провокационные обстрелы, но ВСУ дают достойный отпор таким действиям.

А в начале ноября в Черниговской области людям советовали выехать с потенциально уязвимой территории. В основном речь идет о приграничьях Черниговщины. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в начале месяца на территории Черниговской области зафиксировали 234 прилета.

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. В Беларуси продолжается формирование региональной группировки войск так называемого союзного государства.

На Востоке враг бьет по всей линии столкновения. На Харьковском и Купянском направлениях противник вел наступательные действия в районах нескольких населенных пунктов, но без успеха. На Лиманском – враг продолжил попытки наступления. Тоже без успеха. Бил ракетами и авиацией.

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия с целью вытеснения наших позиций в районах Белогоровки, Соледара, Бахмутского и других. Враг нанес авиаудар по позициям украинских защитников.

На Авдеевском и Новопавловском направлении враг вел наступательные действия, в частности, около Опытного, Невельского, Павловки. Бил из авиации в районах 11 населённых пунктов. На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Времовки. Нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре.

Обратите внимание! С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября – 111 ударов по объектам критической инфраструктуры. Россияне применили 26 беспилотников-камикадзе по позициям наших войск и гражданских объектов. Только за 17 ноября враг применил 16 крылатых ракет и 5 БпЛА.

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