Такой совет озвучил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Рекомендация обусловлена тем, что российские военные увеличили количество обстрелов в Черниговской области.
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Россия увеличила обстрелы Черниговщины
Чаус сообщил, что за прошедшую неделю на территорию Черниговской области зафиксировано 234 "прихода". В то же время неделей ранее в Черниговской области было зафиксировано 87 "приходов".
Дал задание начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов о возможных вариантах переезда с потенциально опасной территории,
– написал глава Черниговской ОВА.
Вячеслав Чаус подчеркнул, что практику такого переселения уже применяли в Новгород-Северском районе.
"Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом", – добавил он.
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Власти отреагировали на советы выехать из Волыни и Ровненщины
- На днях сержант и военный ветеран Валерий Маркус порекомендовал украинцам в северо-западной части Ровненской области и северо-восточной – Волынской – на ближайший месяц "уехать где-то отдохнуть".
- Соответствующее сообщение Маркуса вызвало беспокойство среди украинцев. После этого военный извинился и заявил, что имел в виду одно из теоретических, вероятных развития ситуации.
- На сообщение Маркуса отреагировал глава Ровненской ОВА. Виталий Коваль подчеркнул, что на севере Ровненщины все спокойно. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко также констатировал, что на украино-белорусской границе все спокойно и без изменений.
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