Відповідну пораду озвучив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Рекомендація зумовлена тим, що російські військові збільшили кількість обстрілів Чернігівщині.

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Росія збільшила обстріли Чернігівщини

Чаус повідомив, що за минулий тиждень на територію Чернігівської області зафіксовано 234 "приходи". Водночас тижнем раніше на Чернігівщині було зафіксовано 87 "приходів".

Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території,

– написав глава Чернігівської ОВА.

В'ячеслав Чаус підкреслив, що практику такого переселення вже застосовували в Новгород-Сіверському районі.

"Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом", – додав він.

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Влада відреагувала на поради виїхати з Волині та Рівненщини

Днями сержант та військовий ветеран Валерій Маркус порекомендував українцям у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній – Волинської на найближчий місяць "поїхати десь відпочити".

Відповідне повідомлення Маркуса спричинило занепокоєння серед українців. Після цього військовий перепросив і заявив, що мав на увазі один з теоретичних, ймовірних розвитків ситуації.

На допис Маркуса відреагував глава Рівненської ОВА Віталій Коваль наголосив, що на півночі Рівненщини все спокійно. Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко також констатував, що на українсько-білоруському кордоні все спокійно та без змін.

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