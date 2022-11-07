Про це під час брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, в Білорусі з'явилися три російські літаки МіГ-31К.

До речі Залужний похвалився, що Росія втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР в Афганістані

У Білорусі розміщені носії "Кинджалів"

Ігнат зазначив, що ці винищувачі можуть бути носіями ракет типу "Кинджал". Через те, що ця авіація піднімається у небо, в Україні й оголошують повітряну тривогу, попереджаючи про небезпеку.

Крім того, продовжують бути загрозою ракетоносці стратегічної авіації Ту-22М3, Ту-95МС та Ту-160. Ці літаки є носіями смертоносних ракет Х-101 та Х-555.

Юрій Ігнат повідомив, що ворог, як і раніше, продовжує утримувати на різних аеродромах на різному віддаленні від державного кордону близько 750 одиниць авіаційної техніки.

За словами речника Повітряних сил, щонайменше 20 – 30 одиниць авіатехніки ворога постійно перебувають у повітрі, здійснюючи патрулювання над Чорним морем, тимчасово окупованими територіями України та територією Росії й Білорусі.

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Російські літаки в Білорусі: що відомо

Компанія Planet Labs зробила супутникові знімки аеродрому в Мачулищах 18 та 31 жовтня. Судячи з фото, на території аеродрому розташована російська військова техніка.

За даними британської розвідки, Росія перекинула в Білорусь одні зі своїх найпотужніших військово-повітряних озброєнь. На свіжих супутникових знімках видно три російські літаки МіГ-31К. Серед авіації Білорусі немає таких літаків.

Винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані 2 000 кілометрів.

Як відомо, Білорусь надала Росії свою територію не тільки для вторгнення в Україну, але й бомбардування українських міст.

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