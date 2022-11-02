За даними британської розвідки, Росія перекинула в Білорусь одні зі своїх найпотужніших військово-повітряних озброєнь.

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Що видно на знімках

На свіжих супутникових знімках видно три російські літаки МіГ-31К. Вони розташовані на території авіабази "Мачулищі", на південь від Мінська. Знімки зробили 21 жовтня о 9:41. Відомо, що серед авіації Білорусі немає таких літаків.

Цю військову техніку можна побачити і на супутниковому знімку зранку 18 жовтня. Винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані 2 000 кілометрів.

На авіабазі "Мачулищі" на південь від Мінська було видно три МіГ-31К / Фото Planet Labs

Крім цього, можна побачити кілька ракетних контейнерів, на які звертала увагу і британська розвідка у своєму огляді від 1 листопада. Розвідка припускає, що у контейнерах можуть зберігатися ракети "Кинджал".

На світлинах також видно 6 гелікоптерів Мі-24 ВПС РБ та 2 гелікоптери Мі-8 ВПС РБ.

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