За даними британської розвідки, Росія перекинула в Білорусь одні зі своїх найпотужніших військово-повітряних озброєнь.

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Що видно на знімках

На свіжих супутникових знімках видно три російські літаки МіГ-31К. Вони розташовані на території авіабази "Мачулищі", на південь від Мінська. Знімки зробили 21 жовтня о 9:41. Відомо, що серед авіації Білорусі немає таких літаків.

Цю військову техніку можна побачити і на супутниковому знімку зранку 18 жовтня. Винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані 2 000 кілометрів.

На авіабазі "Мачулищі" на південь від Мінська було видно три МіГ-31К / Фото Planet Labs

Крім цього, можна побачити кілька ракетних контейнерів, на які звертала увагу і британська розвідка у своєму огляді від 1 листопада. Розвідка припускає, що у контейнерах можуть зберігатися ракети "Кинджал".

На світлинах також видно 6 гелікоптерів Мі-24 ВПС РБ та 2 гелікоптери Мі-8 ВПС РБ.

Яка ймовірність нападу з Півночі: думка експертів

Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації саме з Півночі. Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал". Україна враховує можливу загрозу з Північного напрямку та здійснює відповідну підготовку.

Росія продовжує використовувати Білорусь як плацдарм для своїх агресивних планів. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що Росія вже застосовувала "Кинджали" по території України, тому виключати можливість завдання нових ударів у МВС не можуть.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Росія планує придбати в Ірану далекобійні балістичні ракети. Ймовірно, країна-агресорка розмістить їх на території Білорусі.

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