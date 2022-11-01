Черговою "сенсаційною" заявою відзначився голова Комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель.

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За його словами, США математично прорахували наслідки обміну ядерними ударами і дійшли висновку, що це буде катастрофа для цілого людства. Тертель додав, що "такої ситуації слід уникнути", але "ядерні удари по Білорусі плануються".

Є конкретні плани вторгнення на нашу територію військових контингентів, у тому числі з території Польщі. Десантна дивізія США, яка частково вже базується на території сусідньої з нами держави,

– заявив Тертель.

Втім, геостратеги Білорусі "спрогнозували таку ситуацію ще 10 – 15 років тому", а диктатор Олександр Лукашенко нібито пропонував низку ініціатив для протидії загостренню ситуації.

Як Росія використовує Білорусь для війни

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Територію країни, зокрема, використовують для завдання ракетних ударів по українських містах.

Однак експерти стверджують, що Білорусь є повноцінною співучасницею війни проти України. Режим Лукашенка передає росіянам десятки тисяч тонн боєприпасів. З березня по вересень Білорусь надала Росії аж 1 940 вагонів боєприпасів.

У ГУР оцінили загрози зі сторони Білорусі

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, що Лукашенко всіма зусиллями намагається уникнути відкритого вторгнення збройних сил Білорусі на територію України. І, якщо Лукашенко таки погодиться надати Путіну свої війська, він допоможе йому хіба що кількістю, проте не якістю.

У ГУР зауважили, що потенційна небезпека з боку Білорусі для України є. З території республіки проводять запуски ударних іранських БПЛА, туди перемістили літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал".

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