Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що єдине, що Україна постійно декларує в бік білоруських військових, – це заклик, щоб вони не нападали.
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Що може означати звернення білоруських військових
Жданов зазначив, що звернення білоруських військових до ЗСУ є чимось таким за принципом – не лякайте нас, а то ми самі будемо боятися і вас лякати.
Приблизно в такому контексті. Якщо ви не хочете війни, то ми теж війни не хочемо,
– сказав військовий експерт.
Він звернув увагу на те, що у зверненні були слова про те, що "не треба здійснювати спеціальні інформаційно-психологічні операції проти збройних сил Білорусі".
За словами Жданова, найцікавіше, що Україна такі операції не проводить, а закликає не нападати – тоді білоруси будуть цілі й неушкоджені. Це єдине, що ми постійно декларуємо в бік білоруських військових. Україна, звісно ж, готується до оборони, а не до нападу.
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Чому Лукашенко міг почати відводити війська від кордону
Жданов також прокоментував інформацію про те, що Білорусь почала відводити війська з прикордонних районів, переміщуючи їх у пункти постійної дислокації.
Я думаю, що це просто чергова ротація. А, можливо, Лукашенко вирішив, що треба повернути армію в пункти постійної дислокації для того, щоб захистити самого себе,
– зазначив військовий експерт.
Адже, зауважив він, формування спільного з Росією угруповання на території Білорусі під командуванням генерального штабу російських збройних сил може становити пряму загрозу перебуванню при владі самого Лукашенка.
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