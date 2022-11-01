Про це 24 каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський. Він наголосив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації саме з північного напрямку.

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Наскільки серйозна загроза з боку Білорусі

Грабський вважає, що до цього треба ставитися дуже серйозно, тому що, починаючи з квітня, на білоруській території, яку треба визнавати окупованою, постійно нарощується ударний потенціал для можливого здійснення агресії проти України.

Наскільки ефективний буде той удар, можна оцінювати трохи пізніше. Але те, що відповідний комплекс заходів послідовно здійснювався, здійснюється і, на жаль, буде здійснюватися – в тому сумнівів немає,

– певен військовий експерт.

Він зауважив, що зосередження додаткових сил та засобів, зокрема, літаків, які можуть нести "Кинджали", та самих цих ракет у Білорусі має викликати певне занепокоєння.

Те ж саме, за його словами експерта, стосується і створення позиційних районів для пуску оперативно-тактичних ракет, створення ешелонованої ППО або постійна ротація білоруських військ і передислокація туди російських ешелонів разом із кадирівцями.

Грабський наголосив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації саме з північного напрямку.

Яка ймовірність наступу з боку Білорусі та чи готова до цього Україна: дивіться відео

Чи готова Україна до можливого наступу з Білорусі

Грабський зазначив, що Збройні Сили України готуються до можливої зустрічі ворога з Північного напрямку, постійно проводиться навчання.

Треба розуміти, що 100-відсотково бути готовими неможливо, тому що ніхто не може 100-відсотково гарантувати, в який спосіб, на якому напрямку ворог може намагатися й здійснити атаку,

– сказав військовий експерт.

Він пояснив, що мовиться не тільки про сухопутні удари та сухопутне вторгнення, а й про посилення повітряного угруповання. Тобто під загрозою ударів можуть опинитися й наші важливі центри на Півночі – як транспортні, так і адміністративні.

Тому, за словами Грабського, Україна здійснює відповідні роботи та усвідомлює, які завдання стоять перед нами. Тож ми постійно нарощуємо наші можливості щодо запобігання будь-якому негативному розвитку ситуації на цьому напрямку.

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