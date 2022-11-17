Деталі розповів заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу, передає 24 канал.

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За словами Громова, найскладнішою ситуація залишається на Сході України. Менше ніж за тиждень на Донецькому напрямку зафіксували понад 500 зіткнень із противником.

Протягом тижня на Чернігівському та Сумському напрямках ворог здійснив 41 обстріл позицій наших військ та об'єктів цивільної інфраструктури.

Ми не виключаємо, що противник може наростити зусилля на інших напрямках. Ворог може спробувати проведення наступальних дій з території Білорусі на Сумщину та Чернігівщину,

– додав Громов.

Що відбувається на Сумщині та Чернігівщині

Додамо, що зараз ситуація на Сумщині стабільна та контрольована. Так, ворог здійснює провокаційні обстріли, але ЗСУ дають гідну відсіч таким діям.

А на початку листопада у Чернігівській області людям радили виїхати з потенційно вразливої території. Здебільшого йдеться про прикордоння Чернігівщини. Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що на початку місяця на території Чернігівської області зафіксували 234 прильоти.

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У Білорусі триває формування регіонального угруповання військ так званої союзної держави.

На Сході ворог б'є уздовж усієї лінії зіткнення. На Харківському та Куп'янському напрямках противник вів наступальні дії в районах декількох населених пунктів, але без успіху. На Лиманському – ворог продовжив спроби наступу. Теж без успіху. Бив ракетами і авіацією.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні дії з метою витіснення наших позицій в районах Білогорівки, Соледара, Бахмутського та інших. Ворог завдав авіаудару по позиціях українських захисників.

На Авдіївському і Новопавлівському напрямку ворог вів наступальні дії, зокрема біля Опитного, Невельського, Павлівки. Бив з авіації в районах 11 населених пунктів. На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагались наступати в районі Врем'євки. Завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі.

Зверніть увагу! З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, зокрема 15 листопада – 111 ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Росіяни застосували 26 безпілотників-камікадзе по позиціях наших військ і цивільних об'єктів. Лише за 17 листопада ворог застосував 16 крилатих ракет і 5 БпЛА.

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