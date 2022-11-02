Це повідомлення не відповідають дійсності. Про це заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Нових угруповань ворога немає

Командування ОТУ Суми повідомляє, що ситуація стабільна та контрольована. Так, ворог здійснює провокаційні обстріли, але ЗСУ дають гідну відсіч таким діям.

Наразі ознак формування військових частин чи угруповань на нашому напрямку не виявлено!

– наголосив Живицький.

Крім того, глава ОВА попередив, що з 3 листопада проводитимуть навчання. Тому жителі можуть спостерігати більш інтенсивний рух військової техніки, більшу кількість особового складу зі зброєю на вулицях. Втім, це планові заходи, тому хвилюватись не варто.

Чи можливий новий наступ на Київ

Військовослужбовець Кирило Сазонов вважає, що Путін досі не відмовився від своїх намірів захопити всю Україну.

Експерти не виключають, що Росія знову піде на Київ.

Також Сазонов зауважив, що Білорусь проводить приховану мобілізацію, зводить з Далекого Сходу техніку та особовий склад, піднімає механіків, щоб вони ремонтували російську техніку.

Проте новий наступ буде складніший для окупантів, адже Україна підготовлена.

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