Диктатор Владімір Путін хоче кинути на війну в Україну росіян, яких збираються призвати лише після декількох місяців навчання. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

Важливо Новий наступ на Київ можливий, але він буде складнішим для Росії, ніж був у лютому, – військовий

Коли Путін кине "російських хлопчиків" у нову атаку

Російський президент планує використовувати "хлопчиків", призваних на військову службу після 4 – 6 місяців підготовки. У такий спосіб Путін може створити умови для відновлення наступальних операцій російських військ після закінчення весняної відлиги.

В Інституті наголосили, що взимку ґрунт, більшість струмків та річок замерзають, що значно полегшує просування механізованих засобів по пересіченій місцевості. А весна – це жахлива пора бойових дій в Україні.

Відлига наповнює річки та струмки, а поля перетворює на море бруду. Вести механізовану війну у весняну пору надзвичайно складно,

– зазначили аналітики.

Чи є загроза з боку Білорусі

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі загроза наступу з Білорусі мала, але ситуація може швидко змінитись. Проте він зазначив, що ситуація може швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон.

Так, боєздатне угруповання і після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі.

Окрім цього, представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, що якщо Лукашенко погодиться надати Путіну свої війська, він допоможе йому хіба що кількістю, проте не якістю.

У ГУР наголосили, що потенційна небезпека з боку Білорусі для України є. З території республіки проводять запуски ударних іранських БПЛА, туди перемістили літаки МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал".

Варте уваги – Чи готує Путін наступ з Білорусі: дивіться відео