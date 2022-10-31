Диктатор Владимир Путин хочет бросить на войну в Украину россиян, которых собираются призвать только после нескольких месяцев обучения. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Важно Новое наступление на Киев возможно, но оно будет сложнее для России, чем было в феврале – военное

Когда Путин бросит "русских мальчиков" в новую атаку

Российский президент планирует использовать "мальчиков", призванных на военную службу после 4-6 месяцев подготовки. Таким образом, Путин может создать условия для возобновления наступательных операций российских войск после окончания весенней оттепели.

В Институте отметили, что зимой почва, большинство ручьев и рек замерзают, что значительно облегчает продвижение механизированных средств по пересеченной местности. А весна – это ужасное время боевых действий в Украине.

Оттепель наполняет реки и ручьи, а поля превращает в море грязи. Вести механизированную войну в весеннюю пору чрезвычайно сложно,

– отметили аналитики.

Есть ли угроза со стороны Беларуси

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза наступления из Беларуси имела, но ситуация может быстро измениться. Однако он отметил, что ситуация может быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон.

Так, боеспособная группировка и после ухода из-под Херсона частично будет передислоцирована на Запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь.

Кроме того, представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, что если Лукашенко согласится предоставить Путину свои войска, он поможет ему разве что количеством, но не качеством.

В ГУР подчеркнули, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины есть. С территории республики производят запуски ударных иранских БПЛА, туда переместили самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

Стоит ли внимание – Готовит ли Путин наступление из Беларуси: смотрите видео