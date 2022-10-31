Диктатор Владимир Путин хочет бросить на войну в Украину россиян, которых собираются призвать только после нескольких месяцев обучения. Об этом заявили в Институте изучения войны.
Важно Новое наступление на Киев возможно, но оно будет сложнее для России, чем было в феврале – военное
Когда Путин бросит "русских мальчиков" в новую атаку
Российский президент планирует использовать "мальчиков", призванных на военную службу после 4-6 месяцев подготовки. Таким образом, Путин может создать условия для возобновления наступательных операций российских войск после окончания весенней оттепели.
В Институте отметили, что зимой почва, большинство ручьев и рек замерзают, что значительно облегчает продвижение механизированных средств по пересеченной местности. А весна – это ужасное время боевых действий в Украине.
Оттепель наполняет реки и ручьи, а поля превращает в море грязи. Вести механизированную войну в весеннюю пору чрезвычайно сложно,
– отметили аналитики.
Есть ли угроза со стороны Беларуси
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза наступления из Беларуси имела, но ситуация может быстро измениться. Однако он отметил, что ситуация может быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон.
- Так, боеспособная группировка и после ухода из-под Херсона частично будет передислоцирована на Запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь.
- Кроме того, представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, что если Лукашенко согласится предоставить Путину свои войска, он поможет ему разве что количеством, но не качеством.
- В ГУР подчеркнули, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины есть. С территории республики производят запуски ударных иранских БПЛА, туда переместили самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".
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