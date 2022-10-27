Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Он подчеркнул, что полностью захватить Украину Россия точно не сможет.

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Однако, по его словам, удар (новое наступление – 24 канал) на Киев возможен, но он будет намного сложнее для россиян, чем это было в феврале – марте 2022 года.

Ибо мы к этому готовы, и мы уже не будем вынуждены так растягивать их силы, чтобы разбить. К тому же, в России уже нет той профессиональной армии,

– заявил Сазонов.

По его мнению, Путин хочет заставить Украину пойти на переговоры, однако этого не сделает даже взятие Харькова, Одессы или бомбардировка инфраструктуры.

"Единственный вариант заставить Украину идти на уступки – это оккупация Киева или взятие столицы в кольцо. Но это невероятно сложно и Путину это не удастся. И все же это единственное, что может сработать", – сказал военный.

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Важно! Часть Киевской области в марте 2022 года находилась под временной оккупацией России. В результате зверств россиян в Киевской области погибли более 1300 человек. Жертв зверств оккупантов находят до сих пор.

Поэтому Сазонов не исключает возможность самоубийственного “рывка” России всеми силами. По его мнению, не зря Беларусь:

проводит скрытую мобилизацию,

сводит с Дальнего Востока технику и личный состав,

поднимает механиков, чтобы они ремонтировали российскую технику.

"Генштаб об этом говорит, но он, в первую очередь, намекает Лукашенко, что мы все видим, и если он придет, то его выгонят копняками, и тогда мы дойдем до Минска", – добавил военный.

К слову, для наступления на столицу оккупантам нужно более двух недель перебрасывать войска в Беларусь, а сейчас этого не происходит. Пока что россияне завезли на территорию страны около 3 200 военных, чего мало.