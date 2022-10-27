Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він наголосив, що повністю захопити Україну Росія точно не зможе.
До теми Чи можливий зараз повторний наступ на Київ з Білорусі: припущення Арестовича
Проте, за його словами, удар (новий наступ – 24 канал) на Київ можливий, але він буде набагато складнішим для росіян, ніж це було в лютому – березні 2022 року.
Бо ми краще до цього готові, і ми вже не будем змушені так розтягувати їхні сили, щоб розбити. До того ж, в Росії вже немає тої професійної армії,
– заявив Сазонов.
На його думку, Путіна хоче змусити Україну піти на переговори, проте цього не зробить навіть взяття Харкова, Одеси чи бомбардування інфраструктури.
"Єдиний варіант змусити Україну йти на поступки – це окупація Києва або взяття столиці в кільце. Але це неймовірно складно і Путіну це не вдасться. Та все ж, це єдине, що може спрацювати", – сказав військовий.
Дивіться повне інтерв'ю з Кирилом Сазоновим: відео
Тож, Сазонов не виключає можливість самогубного “ривка” Росії всіма силами. На його думку, не даремно ж Білорусь:
- проводить приховану мобілізацію,
- зводить з Далекого Сходу техніку та особовий склад,
- піднімає механіків, щоб вони ремонтували російську техніку.
"Генштаб про це говорить, але він, в першу чергу, натякає Лукашенку, що ми все бачимо, і якщо він прийде, то його виженуть копняками, і тоді ми дійдемо до Мінська", – додав військовий.
До слова, для наступу на столицю окупантам потрібно понад 2 тижні перекидати війська до Білорусі, а зараз цього не відбувається. Поки що росіяни завезли на територію країни близько 3 200 військових, чого замало.