Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він наголосив, що повністю захопити Україну Росія точно не зможе.

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Проте, за його словами, удар (новий наступ – 24 канал) на Київ можливий, але він буде набагато складнішим для росіян, ніж це було в лютому – березні 2022 року.

Бо ми краще до цього готові, і ми вже не будем змушені так розтягувати їхні сили, щоб розбити. До того ж, в Росії вже немає тої професійної армії,

– заявив Сазонов.

На його думку, Путіна хоче змусити Україну піти на переговори, проте цього не зробить навіть взяття Харкова, Одеси чи бомбардування інфраструктури.

"Єдиний варіант змусити Україну йти на поступки – це окупація Києва або взяття столиці в кільце. Але це неймовірно складно і Путіну це не вдасться. Та все ж, це єдине, що може спрацювати", – сказав військовий.

Дивіться повне інтерв'ю з Кирилом Сазоновим: відео



Важливо! Частина Київської області в березні 2022 року була під тимчасовою окупацією Росії. Унаслідок звірств росіян на Київщині загинуло понад 1300 людей. Жертв звірств окупантів знаходять досі.

Тож, Сазонов не виключає можливість самогубного “ривка” Росії всіма силами. На його думку, не даремно ж Білорусь:

проводить приховану мобілізацію,

зводить з Далекого Сходу техніку та особовий склад,

піднімає механіків, щоб вони ремонтували російську техніку.

"Генштаб про це говорить, але він, в першу чергу, натякає Лукашенку, що ми все бачимо, і якщо він прийде, то його виженуть копняками, і тоді ми дійдемо до Мінська", – додав військовий.

До слова, для наступу на столицю окупантам потрібно понад 2 тижні перекидати війська до Білорусі, а зараз цього не відбувається. Поки що росіяни завезли на територію країни близько 3 200 військових, чого замало.