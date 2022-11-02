Это сообщение не соответствует действительности. Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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Новых группировок врага нет
Командование ОТУ Сумы сообщает, что ситуация стабильная и контролируемая. Враг совершает провокационные обстрелы, но ВСУ дают достойный отпор таким действиям.
Пока признаков формирования воинских частей или группировок на нашем направлении не выявлено!
– подчеркнул Живицкий.
Кроме того, глава ОВА предупредил, что с 3 ноября будут проводить учения. Потому жители могут наблюдать более интенсивное движение военной техники, большее количество личного состава с оружием на улицах. Впрочем, это плановые мероприятия, потому волноваться не стоит.
Возможно ли новое наступление на Киев
- Военнослужащий Кирилл Сазонов считает, что Путин до сих пор не отказался от своих намерений захватить всю Украину.
- Эксперты не исключают, что Россия снова пойдет на Киев.
- Также Сазонов отметил, что Беларусь проводит скрытую мобилизацию, стягивает с Дальнего Востока технику и личный состав, поднимает механиков, чтобы они ремонтировали российскую технику.
- Однако новое наступление будет сложнее для оккупантов, ведь Украина подготовлена.
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