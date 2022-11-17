Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генштабе. Что происходит на разных направлениях – читайте дальше.
Важно Будет ли в Украине полный блекаут, потери врага на Юге: хронология 267 дня войны
За прошедшие сутки, 16 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;
- Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинко и Первомайское в Донецкой области.
Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, расположенные недалеко от линии столкновения. В общем, за сутки российские оккупанты:
- нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов,
- совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Также, за прошедшие сутки, ракетный удар понесли объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.
Какая ситуация на Севере
Враг совершал обстрелы на:
- Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарне Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка;
Что происходит на Востоке
Не утихают обстрелы и на:
- Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;
- Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
- Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки.
Какая обстановка на Юге
Враг продолжает обстрелы на:
- Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки;
- Херсонскому направлению артиллерийских обстрелов подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.
Также от огня русской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.
Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены:
- 2 склада боеприпасов,
- 2 единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.
Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.