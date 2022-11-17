Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генштабе. Что происходит на разных направлениях – читайте дальше.

Важно Будет ли в Украине полный блекаут, потери врага на Юге: хронология 267 дня войны

За прошедшие сутки, 16 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

  • Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;
  • Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинко и Первомайское в Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, расположенные недалеко от линии столкновения. В общем, за сутки российские оккупанты:

  • нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов,
  • совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также, за прошедшие сутки, ракетный удар понесли объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

Какая ситуация на Севере

Враг совершал обстрелы на:

  • Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарне Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка;

Что происходит на Востоке

Не утихают обстрелы и на:

  • Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;
  • Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
  • Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки.

Какая обстановка на Юге

Враг продолжает обстрелы на:

  • Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки;
  • Херсонскому направлению артиллерийских обстрелов подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

Также от огня русской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены:

  • 2 склада боеприпасов,
  • 2 единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.

Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

Обзор карты боевых действий от Арестовича: смотрите видео