Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генштабе. Что происходит на разных направлениях – читайте дальше.

Важно Будет ли в Украине полный блекаут, потери врага на Юге: хронология 267 дня войны

За прошедшие сутки, 16 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;

Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинко и Первомайское в Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, расположенные недалеко от линии столкновения. В общем, за сутки российские оккупанты:

нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов,

совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также, за прошедшие сутки, ракетный удар понесли объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

Какая ситуация на Севере

Враг совершал обстрелы на:

Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарне Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка;

Что происходит на Востоке

Не утихают обстрелы и на:

Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;

Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки.

Какая обстановка на Юге

Враг продолжает обстрелы на:

Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки;

Херсонскому направлению артиллерийских обстрелов подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

Также от огня русской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены:

2 склада боеприпасов,

2 единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.

Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

Обзор карты боевых действий от Арестовича: смотрите видео