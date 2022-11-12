В частности он отметил военные преимущества деоккупации города. Так, теперь с освобожденных позиций будет легче держать под огневым контролем врага.
Крым вскоре вернется в Украину, а Россию ждет распад: большое интервью с Беном Ходжесом
Американский генерал Бен Ходжес не раз отмечал профессионализм и эффективность украинской армии. Теперь же после освобождения Херсона из-под российской оккупации он дал новые прогнозы с учетом побед Украины.
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В частности он отметил военные преимущества деоккупации города. Так, теперь с освобожденных позиций будет легче держать под огневым контролем врага.
Крым вскоре вернется в Украину, а Россию ждет распад: большое интервью с Беном Ходжесом