Зокрема він відзначив військові переваги деокупації міста. Так, тепер зі звільнених позицій буде легше тримати під вогневим контролем ворога.

До теми Крим невдовзі повернеться до України, а Росію чекає розпад: велике інтерв'ю з Беном Ходжесом

Звільнення до січня

Зокрема на правому високому березі Дніпра тепер можна встановити системи HIMARS, які контролюватимуть й підступи до Криму. Це також послабить й борону та логістику росіян. До речі, ефективність використання HIMARS відзначив й професор стратегічних досліджень Філліпс О.Брайен.

Генерал Бен Ходжес припускає, що з темпами контрнаступу, які є сьогодні, Україна уже до січня може зайняти Маріуполь і Мелітополь.

Потім починається вирішальний етап кампанії... звільнення Криму,

– написав Бен Ходжес.

Ходжес про ситуацію на Півдні

Нагадаємо, що за декілька днів до деокупації Херсона Бен Ходжес відзначав, що його вражає, як український Генштаб діє на фронті. Разом з тим він відзначав, що росіяни на лівому березі Дніпра будуватимуть лінію оборони, де у них будуть кращі позиції.

Однак ще тоді він говорив, що після звільнення міста українці зможуть туди підтягнути HIMARS, що дозволить ефективно знищувати російську логістику та оборонні споруди ближче до Криму.

Звісно, росіяни можуть готувати й пастки. Однак генерал підкреслив виваженість дій Генштабу України.

Вони зроблять усе, щоб мінімізувати ризик для солдатів, мінімізувати втрати. Я впевнений, що вони не хочуть перетворювати Херсон на Маріуполь, який росіяни стерли з лиця землі. Росіяни, звісно, хотіли б цього – щоб від Херсона і сліду не лишилося. Тут я вірю тому, що каже українське командування – що вони будуть надзвичайно обережно до цього підходити,

– заявив Бен Ходжес.

