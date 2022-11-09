Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу розповів про розвиток бойових дій на Півдні, оцінив загрозу відкриття другого фронту після звільнення Херсона та спрогнозував ймовірний розпад Росії. Генерал США захоплюється як український Генштаб діє на фронті. Ходжес переконаний – Україна звільнить всі тимчасово окуповані території до наступного літа 2023 року.

Читайте також Путін увійде в історію як найгірший стратег усіх часів, – інтерв'ю з американським експертом

Український Генштаб діє дуже професійно, – Ходжес про ситуацію на Півдні

Зараз ми спостерігаємо, як росіяни відвели командування з правого берега на лівий берег Дніпра, а також деякі боєздатні підрозділи. Натомість у Херсон перекидають тисячі мобілізованих, якими ущільнюють оборону міста. Яким ви бачите подальший розвиток подій на Херсонщині?

Стосовно Херсона є 3 чи 4 критичні точки. По-перше, мене вражає, як український Генштаб діє на фронті, як вони методично і професійно зменшують російські можливості й витискають російські сили, які все ще перебувають на правому березі Дніпра. Знищення мостів робить постачання російських військ дуже ускладненим, а також унеможливлює вивезення важкого озброєння. Крім того, Генштаб не кидає свої війська у криваву м'ясорубку раніше, ніж потрібно.

По-друге, Росія послідовно викрадає українських мирних жителів та депортує їх. Ми вже знаємо про щонайменше мільйон депортованих. Лише з Херсона росіяни вивезли від 70 до 100 тисяч людей. Про це не можна забувати.

По-третє, росіяни готують лінію оборони на обох берегах Дніпра. Вони позабирали цивільних, щоб розчистити собі шлях. Скидається на те, що росіяни замінюють своїх десантників на мобілізованих, щоб використати їх як "гарматне м'ясо". Вони будують нову лінію оборони на лівому березі Дніпра, де у них кращі позиції. У цьому плані росіяни не дурні.

Коли українці зачистять Херсон на правому березі, то зможуть підтягнути туди "Хаймарси" і нищити російську логістику та оборонні споруди ближче до Криму. І це буде добре. Але все ж таки потрібно ще перебратися через річку. Генштаб, ясна річ, в курсі всього цього і підійде до наступної фази так само виважено, як робив це раніше.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео

Чи не готують росіяни пастку для ЗСУ в Херсоні й чи вигідний їм сценарій вуличних боїв у місті?

Генштаб та командування на місцях в курсі такої можливості. Ще раз скажу, наскільки я вражений тим, як ваш Генштаб планує та проводить операції. Вони зроблять усе, щоб мінімізувати ризик для солдатів, мінімізувати втрати. Я впевнений, що вони не хочуть перетворювати Херсон на Маріуполь, який росіяни стерли з лиця землі. Росіяни, звісно, хотіли б цього – щоб від Херсона і сліду не лишилося. Тут я вірю тому, що каже українське командування – що вони будуть надзвичайно обережно до цього підходити.

Рекомендуємо Росія продовжує відводити еліту військ із Херсонщини, але покидати саме місто поки не збирається

Для росіян втрата Херсона буде дуже болючою, тож очікувати від них можна будь-чого. Розвідка прогнозує, що окупанти можуть залучити відведені з Херсонщини підрозділи на Запорізькому напрямку або ж навіть перекинути їх для формування ударного кулака з боку Білорусі. Як ви бачите дії росіян після звільнення Херсона? Чи може це підштовхнути Путіна повноцінно та відкрито залучити Білорусь до війни?

Білорусь не вступить у війну. Вони не зможуть нічого зробити. 10 батальйонних тактичних груп, які вони мають, є набагато гіршими від російських, які українці успішно знищували. Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани.

Я не впевнений, що з Білорусі може прийти якась серйозна загроза. Лукашенко робить те, що має, щоб утримати якусь видимість незалежності. Я вірю, що він знає – якщо пошле свої війська на війну з Україною, то всередині самої Білорусі почнеться повстання. Я не думаю, що білоруси мають хоча б якесь бажання битися проти України.

Крим визволять до кінця літа-2023

Якими будуть наслідки для України, якщо Росія зможе відкрити другий фронт з боку Білорусі? Вони атакують Київ або західні області? Як ви вважаєте, чи ці сценарії є реальними, і чи є взагалі шанси у росіян чи білорусів просунутись хоч на 5 кілометрів вглиб після 8-місячної підготовки ЗСУ?

На війні можливо все. Але знову ж таки, я сумніваюся, що з боку Білорусі буде якийсь серйозний наступ. Хіба що будуть і далі запускати ракети та дрони, але от наземний наступ… Тим більше ви його одразу побачите. За ситуацією слідкує не лише українська розвідка, але й американська та британська. Якщо вони почнуть стягувати сили, то це не стане сюрпризом. Я думаю, що напад дуже маловірогідний.

Український контрнаступ почався у вересні. Всі ці події варто розглядати в межах однієї картини, де праве крило контрнаступу – в Херсоні, а ліве – просувається в бік Маріуполя. Обидві ці лінії націлені зрештою на Крим. Крим – це приз. І я вірю, що Крим визволять до кінця наступного літа. До того моменту українці будуть відтісняти російські сили, нищити російську логістику.

Російський флот буде переховуватися навколо Криму, бо дуже боїться наближення українських дронів або українських протикорабельних ракет. А в України при цьому всьому навіть немає флоту. Тобто це ще раз показує, наскільки все погано для росіян. Це, на мою думку, те, що чекає на нас попереду. Звичайно, критично важливо, щоб британці, американці та німці продовжували постачати Україні усе необхідне.

Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України, щоб створити потік біженців у Європі

Повернімося до сьогодення і нашої української реальності – щоденних ракетних атак. Чому російська армія зосередилась на масованих ударах впродовж останніх тижнів саме по цивільній інфраструктурі, а не по воєнних цілях? Особливо після новин про те, що Іран постачатиме балістичні ракети Росії.

Останнім часом Захід все більше і більше говорить про те, чим займається Росія – атакує цивільну інфраструктуру та цивільні об'єкти. Це воєнні злочини і росіяни за них будуть притягнуті до відповідальності. Зараз Росії на це наплювати. Але потім вона за це дасть відповідь.

Росіяни знищують енергетичну інфраструктуру для того, щоб українські міста стали непридатними для життя взимку. Тоді сотні тисяч українських біженців будуть змушені втікати в Західну Європу. Це – справжні наміри Кремля. Біженці як зброя. Москва хоче змусити втікати сотні тисяч людей у Польщу, Німеччину та у решту країн Європи для того, щоб уряди тих держав почали тиснути на Київ. Кремль хоче, щоб Україна сіла за стіл переговорів, щоб війна припинилася. Але в них нічого не вийде.

Українці не здадуться. Так само, як і їхній президент. Та й Польща, Німеччина та інші країни цілком розуміють, що відбувається. Вони не будуть тиснути на Київ. Росії більше не залишилося, що робити, адже вона втрачає в цьому конфлікті всюди, де тільки можна. Зараз росіяни вбивають мирних людей, але війну так не виграєш.

Російська ядерна зброя ефективна тоді, коли її не використовують

Чи можуть ЄС та США реально запобігти застосуванню Путіним зброї масового ураження по Україні і яка має бути реакція Заходу в разі її застосування?

Мій президент вже казав, що якщо Росія припуститься страшної помилки й застосує зброю масового знищення, то наслідки для неї будуть катастрофічні. Я йому вірю. Так само йому вірить і генштаб Росії. Вони розуміють, що позитивних наслідків для Росії просто немає. Їх буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати.

Кремль хоче, щоб люди якомога більше говорили про ядерну зброю і висловлювали свої побоювання. Російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують. Як тільки її використають – все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей.

Російський генштаб це знає, і тому я вірю, що Кремль до цього дійде. Ба більше, ви вже це знаєте, що Сі Цзіньпінь зустрівся з канцлером Олафом Шольцом і сказав, що засуджує ймовірне використання Росією ядерної зброї, але разом з тим засуджує і погрози ядерною зброєю. Тобто в Росії у цьому питанні нема друзів, може, лише одна КНДР. Але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї по Україні, у них немає.

США будуть і далі підтримувати Україну, щоб не розв'язати руки Китаю

Багато країн в усьому світі хочуть, щоб Україна виграла цю війну. Чи розуміє Захід, зокрема політики в США, що дешевше допомогти Україні завдати поразки Росії, ніж дати перемогти Путіну і зіткнутися з його агресією в інших країнах?

Більшість членів конгресу США чудово це розуміє. Саме тому 70% американців наполягають на продовженні підтримки України. До слова, понад 70% німців також виступають за продовження підтримки України. На наступному тижні (інтерв'ю записане 4 листопада – 24 Канал) у нас мають відбутися довибори до Конгресу. Будуть ті, що поставлять під сумнів нашу допомогу. Конгрес матиме право тиснути на Адміністрацію президента з вимогою пояснити, навіщо це все відбувається і яка мета цієї підтримки.

До теми Тихий шторм: чи похитнуть проміжні вибори в США підтримку України

Для мене абсолютно ясно, що більшість членів Конгресу підтримують допомогу, зважаючи на те, скільки коштів ми вам виділяємо. Президент добре пояснює, чому це важливо не лише для України, а й для безпеки та стабільності Європи та для нашої економічної безпеки та процвітання.

Так само як і те, що НАТО не буде втягнуте в цю ситуацію, коли ми будемо змушені відреагувати. А ще тому, що за ситуацією спостерігає Китай. Якщо китайці побачать, що ми не можемо спільно діяти проти Росії, то в них автоматично розв'яжуться руки в Тихому океані. Ці речі абсолютно ясні для більшості політиків.

Останнім часом, не зважаючи на офіційні спростування Пентагону, в європейській та американській пресі з'являються публікації про начебто вірогідність того, що зброя, яка поставляється Заходом Україні, може перепродаватися українськими Збройними Силами третій стороні. Це дійсно побоювання наших партнерів, чи інформаційна операція Кремля?

Кожного разу, коли США надають зброю, технології чи обладнання для інших країн, то є сувора звітність за все. За це я взагалі не переживаю. Україна використовує абсолютно все, що їй дають, максимально ефективно.

Для мене це взагалі беззмістовне повідомлення, що зброю можуть комусь перепродати. Я думаю, на це так реагують американці, бо ми втратили багато обладнання в Іраку та Афганістані. Цілком логічно, що народ хоче, щоб за постачанням зброї був належний контроль. Тобто я за це взагалі не переживаю.

Зимою українці на фронті будуть почуватися краще, ніж росіяни

Багато експертів висловлюють абсолютно різні думки стосовно того, як розвиватиметься хід подій взимку для української та для російської армій. Чи може зима уповільнити контрнаступ ЗСУ та чого чекати від найближчого майбутнього взимку?

Я б ні за що не хотів опинитися шкурі новопризваного російського солдата, який зараз десь на шляху до південних областей України. По-перше, я не хочу бути там. По-друге, в мене не буде потрібного спорядження. По-третє, як приїду, одразу полізу в залиту водою траншею, оточений такими ж людьми, які не хочуть там бути, і при цьому розуміючи, що українці наступають. Це жахлива ситуація. А також усвідомлення того факту, що начальству на мене начхати, і я не буду мати того, що мені потрібно.

Українці будуть в таких самих погодних умовах, але вони набагато краще до цього пристосовані, а за їхніми спинами – 50 держав, які надають їм обладнання. Головне – позаду є українська земля, яка дає все те, що треба. І я йду вперед. Тут в українців є перевага.

Звичайно, земля в тій частині України, коли намокне, стає болотом. Нею дуже важко пересуватися. Наступ уповільниться порівняно з тим, що було у вересні. Але я впевнений, що український Генштаб буде і далі тиснути на росіян. Вони не хочуть залишити ворогу жодного шансу для зміцнення оборони чи кращої підготовки мобілізованих. Українці дадуть собі раду з цим.

Для того, щоб солдату вижити під час холодів, потрібно мати дисципліну, потрібно мати сержантів, які б змушували їх слідкувати за станом шкарпеток, сушити одяг, робити все те, щоб не захворіти. Потрібна ротація людей, щоб одні і ті ж постійно не мерзли на холоді, а також гаряча їжа та пиття. Ми це вивчили за тисячі років світової історії. Українці з цим всім владнають. А от в росіян не буде відповідної логістики, щоб це все зробити. Отож українці будуть почуватися набагато краще в цих суворих зимових умовах. Але зима уповільнить наступ. Видимість, мабуть, буде гіршою через погану погоду. Деякі дрони, які не мають термальних камер, стануть менш ефективними.

Вагнерівці і близько не стоять біля найкращих українських військових

"Кухар Путіна" Пригожин сформував собі справжню окрему армію в Росії – ПВК "Вагнера". Ми знаємо, що ці росіяни вважалися особливо небезпечними та професійними, однак зараз все змінилося. За даними української розвідки, до армії "Вагнера" набирають хворих та в'язнів. Як ви оцінюєте вагнерівців і чи можуть вони суттєво вплинути на хід війни?

На початку війни я переоцінив російські можливості. Я не врахував впливу корупції і які негативні наслідки все це мало для російських можливостей. Я не усвідомлював, наскільки мало в них досвіду. Я завжди знав, що у них немає нормальних сержантів, але не думав, що вони будуть аж настільки погано навчені і будуть так погано воювати. Тому-то на полі бою потрібні такі групи, як вагнерівці – досвідчені вояки які були в Африці, Сирії та в Україні.

Одного разу вагнерівці натрапили на американців у Сирії. Це було кілька років тому. Ми їх знищили. Вони, можливо, найкращі з росіян, але і близько не стоять біля американських чи найкращих українських частин. Якщо вони зараз їздять по в'язницях і набирають звідти людей, то тут вже мова про проблеми зі світосприйняттям самих вагнерівців.

Що більш цікаво для мене стосовно цих найманців, то це те, що для самого себе Пригожин створив армію. Так, як Кадиров в Чечні. Насправді в бій іде зовсім небагато чеченців, бо Кадиров їх береже. Я бачив доповідь, де вони стоять позаду росіян. Це такий собі загороджувальний загін, щоб ніхто не відступив і не втік. Але ж то не їх вбивають. Кадиров і Пригожин готуються до того, що коли розпадеться Росія, в них буде по власній армії.

Я впевнений що Кадиров та Пригожин не отримують накази від генерала Герасімова. Це вид російської армії, який не може воювати у взаємодії з ВПС, наземними силами чи артилерією. Для України це, в принципі, добре.

Є можливість розпаду Росії, початки вже помітні

Пригожин один із небагатьох, хто може дозволити собі критикувати військове керівництво Росії. Чи означає це, що Пригожин формує для себе шлях наступника Путіна? Чи не варто стільки уваги приділяти цьому воєнному злочинцю?

Я не знаю, чим він особисто керується і чого хоче. Але тут річ в тому, що росіяни починають розуміти, що програють і їм доведеться піти з Путіним чи без нього. Кілька тижнів тому Тімоті Снайдер сказав: "Погано програти в Україні, але набагато гірше програти в Росії". Різні групи всередині Росії починають думати, як найкраще до цього підготуватися, як себе захистити і як перебрати владу, якщо будуть зміни.

Ця війна точно закінчиться перемогою України. Ми в цьому впевнені, а як все закінчиться для Росії? Що з нею буде після перемоги України?

Не знаю. Є можливість розвалу Російської Федерації. Ми можемо побачити початок цього – в Чечні, Дагестані та інших етнічно однорідних регіонах. Вони побачать, що російської армії нема, і це їхній шанс відколотися. Ми занепокоєні тим, в чиї руки потрапить ядерна зброя. Будуть біженці, ось про це треба думати.

Коли, на вашу думку, ЗСУ зможуть здобути перемогу та вийти на кордони до 24 лютого та загалом на державні кордони України, включаючи Крим? І від чого це залежить?

Я вірю що Крим визволять до наступного літа – 2023 року. Це також включатиме звільнення Донецька, Луганська та Запоріжжя. Всі втрачені території повернуться до України. Я в це вірю.