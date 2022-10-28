Вже сьогодні можна почути голоси республіканців, які заявляють, що підтримка України з боку США занадто висока, а тому треба її зменшити. При цьому головні республіканські ЗМІ кричать про нормалізацію відносин з Владіміром Путіним.

Важливо Група республіканців вимагає скоротити допомогу США для України: з чим це пов'язано

Проміжні вибори у США: що відомо і чому їх так називають Проміжні вибори у США проходять кожні чотири роки та отримали свою неофіційну назву через те, що проводяться посередині терміну того чи іншого президента. При цьому, медіа зазвичай приділяють їм набагато менше уваги, ніж президентським, хоча їхні результати мають суттєвий вплив на баланс сил у Вашингтоні, а отже й у світовій політиці.



Під час проміжних виборів переобирається уся Палата представників, тобто 435 місць в нижній палаті Конгресу США, а також 33 або 34 місця зі 100 у Сенаті. Окрім того, йде переобрання губернаторів у 34 з 50 штатів. Проміжні вибори є таким собі голосуванням за довіру до чинного президента та панівної партії. У тому випадку, якщо виборці задоволені діями Білого Дому – більшість у Конгресі буде збережена, в іншому випадку, якщо президент втрачає довіру електорату, баланс сил у Конгресі змінюється на користь опозиції, що дає змогу скоригувати роботу Білого Дому.

Рейтинги Байдена залишаються на низькому рівні

Популярність Джо Байдена серед американців залишається на позначці у 40%, що є найнижчим рейтингом за увесь час його президентства. Білому Дому напередодні виборів вдалося трохи збільшити рейтинг президента, проте Байден програє у популярності навіть Дональду Трампу, у той же період його керування країною.



Наскільки популярним у США є Джо Байден / інфографіка проєкту ABC FiveThirtyEight

Низька популярність Байдена серед виборців свідчить про те, що республіканцям, швидше за все, таки вдасться перетягнути на себе більшість у нижній палаті Конгресу США. При цьому частина експертів збігається на думці, що демократи зможуть зберегти за собою більшість у Сенаті, і це вже можна вважати перемогою для них.

Очевидно, що виграшем для демократів буде залишити за собою, принаймні, Сенат, і це цілком реально. А також найменше втратити місць у Палаті представників. Якщо таким чином поставити питання, то шанси є доволі непогані,

– припускає Дмитро Шеренговський – проректор УКУ та експерт з міжнародних питань.



Як змінювалась підтримка Байдена у порівнянні з попередніми президентами / інфографіка проєкту ABC FiveThirtyEight

При цьому, навіть маючи перевагу лише в Палаті представників, республіканці матимуть змогу суттєво впливати на законодавчі процеси у Білому Домі. Байден намагається надолужити певну кількість політичних балів, просуваючи крайній лівий порядок денний, як захист того ж права на аборти, яке було обмежене рішенням Верховного суду США.

Проте сьогоднішня невдоволеність американців має суто економічне підґрунтя, на якому і тиснуть республіканці у своїй боротьбі за владу.

Яка ситуація в Сенаті / інфографіка проєкту ABC FiveThirtyEight



Якою є ситуація в Палаті представників станом на 25 жовтня / інфографіка проєкту ABC FiveThirtyEight

Рекордна інфляція і рекордно низька підтримка

Згідно з опитуваннями, кожен третій американець вважає проблеми в економіці найбільшим викликом, який сьогодні стоїть перед Сполученими Штатами, при цьому право на аборти, як проблему, відзначив лише кожен десятий.

США стикнулися з найбільшими темпами інфляції, починаючи з 1970 – 1980-х років. І саме на боротьбу з інфляцією, як головний провал Байдена, вказують його політичні опоненти.

Натомість демократи намагаються відбиватися від цих закидів, демонструючи підвищення рівня зайнятості, адже як інфляція, так і безробіття стали головними проблемами після пандемії коронавірусу. Таким чином демократи хочуть переконати виборців, що здатні "вилікувати" зростання цін так само як і проблему зайнятості населення.

Зауважимо, що саме економічні проблеми у США свого часу допомогли республіканцю Рональду Рейгану вирвати владу у президента-демократа Джимі Картера у 1980 роцію. І ця історія може повторитися сьогодні, через понад 40 років.

На тлі глибокої кризи у США розквітає популізм

Головною проблемою та небезпекою для України є не самі республіканці, як такі, а так зване трампістське крило цієї партії. Вони всіляко виступають за американський ізоляціонізм, тобто невтручання у проблеми Європи та світу, а концентрацію саме на американських внутрішніх проблемах.

Для досягнення своїх цілей, вони готові пожертвувати підтримкою України, інтересами Європи та навіть усім блоком НАТО. Адже Дональд Трамп, за своєї каденції, усіма силами намагався урізати фінансування Альянсу з боку США, а відносини з Євросоюзом були на критично низькому рівні, що таки добряче зіграло на руку Кремля.

При цьому риторику Трампа починають використовувати все більше членів республіканської партії. Ті популістичні заклики, які просуває Трамп, дійсно допомагають збільшити рейтинг, адже на тлі серйозної кризи, виборцям завжди легше повірити у такі собі "ліки проти усіх хвороб", чим і намагається себе виставити Дональд Трамп.

Чи варто Україні хвилюватись

Серед нещодавніх подій у США, які схвилювали українців, стала заява лідера Республіканської партії у Конгресі Кевіна Маккарті, що республіканці готові відмовитися або зменшити підтримку України наступного року, якщо вони отримають контроль над Конгресом.

Це свідчить про те, що все більше республіканців починають використовувати трампістську риторику про ізоляціонізм, щоб опонувати своїм конкурентам-демократам. При цьому, Маккарті наголосив, що подібне рішення буде спровоковане нібито ігноруванням з боку Джо Байдена внутрішніх проблем США, які також потребують вирішення.

Україна важлива, але водночас це не може бути єдиним, що вони (демократи, – 24 канал) роблять, і це не може бути карт-бланшем,

– заявив Маккарті.

При цьому, республіканці в Сенаті мають абсолютно протилежну думку щодо підтримки України. Лідер республіканського крила у Сенаті Мітч Макконнелл закликав Байдена навпаки прискорити підтримку України, включити у пакет допомоги більше ППО, далекобійної зброї, гуманітарної та економічної підтримки на тлі наближення зимового періоду.

Росія продовжує ескалацію нападів на українських цивільних та енергетичну інфраструктуру. Адміністрація Байдена та наші союзники мають робити більше, щоб надати Україні необхідні інструменти для подолання російської агресії,

– стверджує Макконнелл.

Такі прямо протилежні думки можуть бути спричинені двома факторами:

З одного боку, це може бути зумовлено суто політичною грою та таким собі зондуванням настроїв електорату. Тобто республіканці вкидають дві протилежні заяви, а потім дивляться, яка з них отримує позитивнішу реакцію виборців.

По-друге, це означає розбіжність у поглядах всередині республіканської партії. Адже попри те, що ті ж трампісти використовують радикальнішу та місцями антиукраїнську риторику, основна частина республіканської партії все одно впевнена, що Росію слід поставити на місце. Єдине, у чому вони розбігаються з демократами, так це у підході до розв'язання цієї проблеми.

У демократів та республіканців різна мотивація у підтримці України. Якщо демократи вважають, що це просто правильно: боротьба за свободу, захист України від несправедливості тощо. Республіканці ж упевнені, що варто саме покарати Росію, але загалом ми маємо підтримку обох сторін,

– наголошує Дмитро Шеренговський.

Одноденний бунт демократів

Справжньою несподіванкою став відкритий лист Джо Байдену від так званих прогресивних демократів. Несподівано для всіх, прогресивна фракція всередині Демократичної партії виступила із закликом до прямих перемовин з Владіміром Путіним і терміновим закінченням війни в Україні.

До теми 30 демократів закликали Байдена до прямих переговорів з Путіним: чому маніпуляція не спрацювала

Вже трохи пізніше, після публікації цього листа у ЗМІ, від фракції пішли виправдання, що цей лист нібито був написаний ще місяць тому, і взагалі має купу помилок, тож представниця фракції Праміла Джаяпал повідомила, що прогресивісти відкликають свого листа.

І хоч би що там було насправді, публікацію частини демократів одразу приєднали до заяви республіканця Кевіна Маккарті, який так само закликав до перемовин і зменшення підтримки України. Зіткнувшись зі справедливою критикою, прогресивісти свого листа одразу відкликали.

І подібні заклики, хоч і не мають реального впливу на процес підтримки України з боку США, все одно несуть неприємне інформаційне забарвлення. У цьому контексті дуже важливим для нас було рішення про ленд-ліз для України, адже це дозволяє президенту США виділяти гроші на допомогу нашій державі, оминаючи бюрократичні процеси та вплив законодавців, які час від часу схильні міняти свою думку.

Російська пропаганда лунає з екранів американського ТБ

Підтримка України з боку США, сильно залежить від настроїв американського суспільства, адже це основа будь-якої демократичної системи. Згідно з останніми опитуваннями, Україна наразі не має з цим проблем, і абсолютна більшість американців, близько 75%, підтримують українську боротьбу з російською агресією. Однак, на американське телебачення пробилася справжня російська пропаганда, що може нашкодити уявленню простих американців про Україну.

Ведучий одного з найбільших республіканських телеканалів Fox News Такер Карлсон прямо використовує агресивні тези російської пропаганди, націлені проти України та підтримки нашої держави з боку США. Карлсона називають "ротом Дональда Трампа", тобто ведучий так само просуває ідеї американського ізоляціонізму. Однак, на відміну від Трампа, Карлсон абсолютно не бачить межі у своїй риториці, що вже переростає у повноцінну російську пропаганду.



Такер Карлсон та Дональд Трамп / фото Seth Wenig / AP

Зверніть увагу! Згодом навіть з'явилася інформація, що російські державні ЗМІ отримали методички, згідно з якими, вони мають цитувати Карлсона якомога більше у своїх програмах. Американський ведучий став дуже вигідною фігурою для російської пропаганди, адже росіяни виставляють його в якості такого собі дисидента у "жахливій" американській системі.

Вплив Карлсона на американців оцінити важко, адже він працює швидше на так званий ядерний електорат, який і без участі ведучого перебуває під впливом різного роду конспірологічних теорій та агресивного популізму. Проте, Карлсон є дуже корисною фігурою для Кремля, який завжди може виставити його антиукраїнську позицію за думку більшості американців.

Розслідування проти Дональда Трампа можуть вдарити по його популярності

Сьогодні проти експрезидента Дональда Трампа відкрито відразу кілька розслідувань, які можуть суттєво похитнути його позиції перед майбутніми президентськими виборами.

Трампа звинувачують у провокуванні атаки на Капітолій США, яка сталася 6 січня минулого року. Тоді Дональд Трамп з трибуни кричав про вкрадені президентські вибори та фактично закликав людей силою повернути йому перемогу. Згодом, він від цього почав відхрещуватися і казати, що навпаки закликав людей заспокоїтися.

Трампа також звинувачують у тому, що він забирав секретні документи з Білого дому до своєї домівки, і залишив їх собі навіть після того, як покинув пост президента. Слідство за цими двома справами досі тривають, однак це все ще не основна проблема, з якою Дональд Трамп може зіткнутися на своєму шляху до влади.

Ці два випадки сам Трамп та його прихильники виставляють, як суто політичне переслідування, що цілком вписується у їхню концепцію про вкрадені вибори. Нібито опоненти об'єднали сили, сфальсифікували вибори та вигадують проти експрезидента кримінальні справи, тільки щоб не допустити Трампа до посади.

На цьому фоні дуже сильно виділяються інші звинувачення у бік Дональда Трампа, а саме – фінансові махінації та несплата податків. Це при тому, що в американській системі – порушення податкового законодавства вважається одним із найсуворіших смертних гріхів, що одночасно з цим руйнує популістський образ Трампа, як народного президента.

Результати розслідування і майбутній суд, у тому випадку, якщо Трамп дійсно виявиться винним, дасть змогу опонентам зруйнувати його політичний образ, фактично, виставляючи його олігархом, який наживається на простих людях. Ба більше, з таким багажем йому навряд чи вдасться виграти праймеріз всередині Республіканської партії, щоб висунути свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах.

Підтримка України не зникне навіть після зміни політичного курсу у США

Тезу про "американці зливають Україну", яку дуже полюбляють просувати росіяни, можна просто забути, принаймні у цьому десятилітті. Річ у тім, що Україна повністю усвідомлює всю небезпеку, яку може спричинити мінливий демократичний устрій США. Очікувати можна чого завгодно, тож минулого року українським МЗС та Держдепом США було вирішено зафіксувати підтримку України юридично.

У 2021 році Україна та США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства, яка фіксує основні напрямки двосторонніх відносин між нашими країнами у ключових сферах на майбутні 10 років. Тобто навіть після зміни політичного керівництва США, відійти від цієї стратегії буде практично неможливо.

Звичайно, новий очільник Білого Дому має змогу скасувати цю Хартію, але фактично Конгрес може заблокувати це рішення президента. При цьому зробити це доволі просто – необхідно 2/3 голосів в Сенаті та Палаті представників, і на це рішення буде накладено вето. Водночас нещодавно була оприлюднення Стратегія нацбезпеки США, де було чітко вказано, що Україна отримуватиме підтримку допоки це знадобиться. Це також буде гальмувати будь-які рішення не на нашу користь,

– зауважує Дмитро Шеренговський.

Отже, навіть у тому випадку, якщо до влади у США прийде, умовний пропагандист Такер Карлсон, він не зможе діяти прямо протилежно цій стратегії та підписаній Хартії, а будь-які спроби це змінити відразу ж будуть заблоковані його політичними опонентами.

Згодом все ж можуть з'явитися різночитання цього документу, або певні перепони у підтримці України з боку радикальної частини тієї чи іншої партії у США, однак це не здатне повністю перевернути наші відносини зі Сполученими Штатами, як між стратегічними партнерами, тож підтримка України з боку США буде однозначно збережена.