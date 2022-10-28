Уже сегодня можно услышать голоса республиканцев, заявляющих, что поддержка Украины со стороны США слишком высока, а потому ее нужно уменьшить. При этом главные республиканские СМИ кричат о нормализации отношений с Владимиром Путиным.

Важно Группа республиканцев требует сократить помощь США для Украины: с чем это связано

Промежуточные выборы в США: что известно и почему их так называют Промежуточные выборы в США проходят каждые четыре года и получили свое неофициальное название из-за того, что проводятся посреди срока того или иного президента. При этом медиа обычно уделяют им гораздо меньше внимания, чем президентским, хотя их результаты оказывают существенное влияние на баланс сил в Вашингтоне, а значит и в мировой политике.



Во время промежуточных выборов переизбирается вся Палата представителей, то есть 435 мест в нижней палате Конгресса США, а также 33 или 34 места из 100 в Сенате. Кроме того, идет переизбрание губернаторов в 34 из 50 штатов. Промежуточные выборы являются неким голосованием за доверие к действующему президенту и господствующей партии. В том случае, если избиратели довольны действиями Белого Дома – большинство в Конгрессе будет сохранено, в противном случае, если президент теряет доверие электората, баланс сил в Конгрессе изменяется в пользу оппозиции, что позволяет скорректировать работу Белого Дома.

Рейтинги Байдена остаются на низком уровне

Популярность Джо Байдена среди американцев остается на отметке 40%, что является самым низким рейтингом за все время его президентства. Белому Дому накануне выборов удалось немного увеличить рейтинг президента, однако Байден проигрывает в популярности даже Дональду Трампу, в тот же период его правления страной.



Насколько популярен в США Джо Байден / инфографика проекта ABC FiveThirtyEight

Низкая популярность Байдена среди избирателей свидетельствует о том, что республиканцам, скорее всего, удастся перетащить на себя большинство в нижней палате Конгресса США. При этом часть экспертов сходятся во мнении, что демократы смогут сохранить за собой большинство в Сенате, и это уже можно считать победой для них.

Очевидно, что выигрышем для демократов будет оставить за собой, по крайней мере Сенат, и это вполне реально. А также меньше потерять мест в Палате представителей. Если таким образом поставить вопрос, то шансы довольно неплохие,

– предполагает Дмитрий Шеренговский – проректор УКУ и эксперт по международным вопросам.



Как менялась поддержка Байдена по сравнению с предыдущими президентами / инфографика проекта ABC FiveThirtyEight

При этом, даже имея преимущество только в Палате представителей, республиканцы смогут существенно влиять на законодательные процессы в Белом Доме. Байден пытается наверстать определенное количество политических баллов, продвигая крайнюю левую повестку дня, как защиту того же права на аборты, которое было ограничено решением Верховного суда США.

Однако сегодняшнее недовольство американцев имеет сугубо экономическую основу, на которую и давят республиканцы в своей борьбе за власть.

Какая ситуация в Сенате / инфографика проекта ABC FiveThirtyEight



Какая ситуация в Палате представителей по состоянию на 25 октября / инфографика проекта ABC FiveThirtyEight

Рекордная инфляция и рекордно низкая поддержка

Согласно опросам, каждый третий американец считает проблемы в экономике самым большим вызовом, который сегодня стоит перед Соединенными Штатами, при этом право на аборты, как проблему, отметил лишь каждый десятый.

США столкнулись с наибольшими темпами инфляции, начиная с 1970 – 1980-х годов. И именно на борьбу с инфляцией, как главный провал Байдена, указывают его политические оппоненты.

Демократы пытаются отбиваться от этих упреков, демонстрируя повышение уровня занятости, ведь как инфляция, так и безработица стали главными проблемами после пандемии коронавируса. Таким образом, демократы хотят убедить избирателей, что способны "вылечить" рост цен так же как и проблему занятости населения.

Отметим, что именно экономические проблемы в США в свое время помогли республиканцу Рональду Рейгану вырвать власть у президента-демократа Джими Картера в 1980 году. И эта история может повториться сегодня, спустя более 40 лет.

На фоне глубокого кризиса в США расцветает популизм

Главной проблемой и опасностью для Украины являются не сами республиканцы, как таковые, а так называемое трампистское крыло этой партии. Они всячески выступают за американский изоляционизм, то есть невмешательство в проблемы Европы и мира, а концентрацию именно на американских внутренних проблемах.

Для достижения своих целей они готовы пожертвовать поддержкой Украины, интересами Европы и даже всем блоком НАТО. Ведь Дональд Трамп, при своей каденции, всеми силами пытался урезать финансирование Альянса со стороны США, а отношения с Евросоюзом были на критически низком уровне, что хорошо сыграло на руку Кремля.

При этом риторику Трампа начинают использовать все большее число членов республиканской партии. Те популистические призывы, которые продвигает Трамп, действительно помогают увеличить рейтинг, ведь на фоне серьезного кризиса, избирателям всегда легче поверить в некое "лекарство против всех болезней", чем и пытается себя выставить Дональд Трамп.

Стоит ли Украине волноваться

Среди недавних событий в США, взволновавших украинцев, стало заявление лидера Республиканской партии в Конгрессе Кевина Маккарти, что республиканцы готовы отказаться или уменьшить поддержку Украины в следующем году, если они получат контроль над Конгрессом.

Это свидетельствует о том, что все больше республиканцев начинает использовать трампистскую риторику об изоляционизме, чтобы оппонировать своим конкурентам-демократам. При этом Маккарти подчеркнул, что подобное решение будет спровоцировано якобы игнорированием со стороны Джо Байдена внутренних проблем США, которые также нуждаются в решении.

Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они (демократы – 24 канал) делают, и это не может быть карт-бланшем,

– заявил Маккарти.

При этом республиканцы в Сенате имеют совершенно противоположное мнение по поддержке Украины. Лидер республиканского крыла в Сенате Митч Макконнелл призвал Байдена наоборот ускорить поддержку Украины, включить в пакет помощи больше ПВО, дальнобойного оружия, гуманитарной и экономической поддержки на фоне приближающегося зимнего периода.

Россия продолжает эскалацию нападений на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Администрация Байдена и наши союзники должны делать больше, чтобы предоставить Украине необходимые инструменты для преодоления российской агрессии,

– утверждает Макконнелл.

Такие прямо противоположные мнения могут быть вызваны двумя факторами:

С одной стороны, это может быть обусловлено чисто политической игрой и зондированием настроений электората. То есть республиканцы вбрасывают два противоположных заявления, а затем смотрят, какое из них получает более положительную реакцию избирателей.

Во-вторых, это означает расхождение во взглядах внутри республиканской партии. Ведь несмотря на то, что те же трамписты используют более радикальную и местами антиукраинскую риторику, основная часть республиканской партии все равно уверена, что Россию следует поставить на место. Единственное, в чем они разбегаются с демократами, так это в подходе к решению этой проблемы.

У демократов и республиканцев разная мотивация в поддержке Украины. Если демократы считают, что это просто правильно: борьба за свободу, защиту Украины от несправедливости и т.д. Республиканцы же уверены, что следует именно наказать Россию, но в целом мы имеем поддержку обеих сторон,

– подчеркивает Дмитрий Шеренговский.

Однодневный бунт демократов

Настоящей неожиданностью стало открытое письмо Джо Байдену от так называемых прогрессивных демократов. Неожиданно для всех прогрессивная фракция внутри Демократической партии выступила с призывом к прямым переговорам с Владимиром Путиным и срочным окончанием войны в Украине.

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Уже чуть позже, после публикации этого письма в СМИ, от фракции пошли оправдания, что это письмо якобы было написано еще месяц назад, и вообще имеет кучу ошибок, поэтому представитель фракции Прамила Джаяпал сообщила, что прогрессисты отзывают свое письмо.

И что бы там ни было на самом деле, публикацию части демократов сразу присоединили к заявлению республиканца Кевина Маккарти, который также призывал к переговорам и уменьшению поддержки Украины. Столкнувшись со справедливой критикой, прогрессивисты свое письмо сразу отозвали.

И подобные призывы, хоть и не оказывают реального влияния на процесс поддержки Украины со стороны США, все равно несут неприятную информационную окраску. В этом контексте очень важным для нас было решение о ленд-лизе для Украины, ведь это позволяет президенту США выделять деньги на помощь нашему государству, минуя бюрократические процессы и влияние законодателей, которые время от времени склонны менять свое мнение.

Российская пропаганда звучит с экранов американского ТВ

Поддержка Украины со стороны США сильно зависит от настроений американского общества, ведь это основа любой демократической системы. Согласно последним опросам, у Украины пока нет проблем с этим, и абсолютное большинство американцев, около 75%, поддерживают украинскую борьбу с российской агрессией. Однако на американское телевидение пробилась настоящая российская пропаганда, что может навредить представлению простых американцев об Украине.

Ведущий одного из крупнейших республиканских телеканалов Fox News Такер Карлсон прямо использует агрессивные тезисы российской пропаганды, направленные против Украины и поддержки нашего государства со стороны США. Карлсона называют "ротом Дональда Трампа", то есть ведущий так же продвигает идеи американского изоляционизма. Однако, в отличие от Трампа, Карлсон совершенно не видит предела в своей риторике, уже перерастающей в полноценную российскую пропаганду.



Такер Карлсон и Дональд Трамп / фото Seth Wenig / AP

Обратите внимание! Впоследствии даже появилась информация, что российские государственные СМИ получили методички, согласно которым они должны цитировать Карлсона как можно больше в своих программах. Американский ведущий стал очень выгодной фигурой для российской пропаганды, ведь россияне выставляют его в качестве этакого диссидента в "ужасной" американской системе.

Влияние Карлсона на американцев оценить сложно, ведь он работает скорее на так называемый ядерный электорат, который и без участия ведущего находится под влиянием разного рода конспирологических теорий и агрессивного популизма. Тем не менее Карлсон является очень полезной фигурой для Кремля, который всегда может выставить его антиукраинскую позицию как мнение большинства американцев.

Расследования против Дональда Трампа могут ударить по его популярности

Сегодня против экс-президента Дональда Трампа открыто сразу несколько расследований, которые могут поколебать его позиции перед предстоящими президентскими выборами.

Трампа обвиняют в провоцировании атаки на Капитолий США, произошедшей 6 января прошлого года. Тогда Дональд Трамп с трибуны кричал об украденных президентских выборах и фактически призывал людей силой вернуть ему победу. Впоследствии он от этого начал открещиваться и говорить, что наоборот призывал людей успокоиться.

Трампа также обвиняют в том, что он забирал секретные документы из Белого дома в свой дом, и оставил их даже после того, как покинул пост президента. Следствие по этим двум делам до сих пор продолжается, однако это все еще не основная проблема, с которой Дональд Трамп может столкнуться на своем пути к власти.

Эти два случая сам Трамп и его сторонники выставляют, как чисто политическое преследование, полностью вписывающееся в их концепцию об украденных выборах. Якобы оппоненты объединили силы, сфальсифицировали выборы и придумывают против экс-президента уголовные дела, чтобы не допустить Трампа к должности.

На этом фоне очень сильно выделяются другие обвинения в сторону Дональда Трампа, а именно финансовые махинации и неуплата налогов. Это при том, что в американской системе – нарушение налогового законодательства считается одним из самых строгих смертных грехов, что одновременно с этим разрушает популистский образ Трампа как народного президента.

Результаты расследования и будущий суд, в случае, если Трамп действительно окажется виновным, позволит оппонентам разрушить его политический образ, фактически, выставляя его олигархом, который наживается на простых людях. Более того, с таким багажом ему вряд ли удастся выиграть праймериз внутри Республиканской партии, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах .

Поддержка Украины не исчезнет даже после смены политического курса в США

Тезис про "американцы сливают Украину", который очень любят продвигать россияне, можно просто забыть, по крайней мере, в этом десятилетии. Дело в том, что Украина полностью осознает всю опасность, которую может повлечь за собой меняющееся демократическое устройство США. Ожидать можно чего угодно, так что в прошлом году украинским МИД и Госдепом США было решено зафиксировать поддержку Украины юридически.

В 2021 году Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства, которая фиксирует основные направления двусторонних отношений между нашими странами в ключевых областях на предстоящие 10 лет. То есть, даже после смены политического руководства США, отойти от этой стратегии будет практически невозможно.

Конечно, новый глава Белого Дома может отменить эту Хартию, но фактически Конгресс может заблокировать это решение президента. При этом сделать это просто – необходимо 2/3 голосов в Сенате и Палате представителей, и на это решение будет наложено вето. В то же время, недавно была обнародована Стратегия нацбезопасности США, где было четко указано, что Украина будет получать поддержку пока это понадобится. Это также будет тормозить любые решения не в нашу пользу,

– замечает Дмитрий Шеренговский.

Следовательно, даже в том случае, если к власти в США придет условный пропагандист Такер Карлсон, он не сможет действовать прямо противоположно этой стратегии и подписанной Хартии, а любые попытки изменить это сразу же будут заблокированы его политическими оппонентами.

Впоследствии все же могут появиться разночтения этого документа или определенные препятствия в поддержке Украины со стороны радикальной части той или иной партии в США, однако это не способно полностью перевернуть наши отношения с Соединенными Штатами, как между стратегическими партнерами, поэтому поддержка Украины со стороны США будет однозначно сохранена.