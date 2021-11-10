Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба отметил, что договоренности Владимира Зеленского и Джо Байдена сыграли важную роль в развитии и укреплении стратегического партнерства Украины и США. Штаты поддерживают Украину в вопросе противодействия российской агрессии.

Заметьте Историческое событие: у России истерика из-за новой хартии США и Украины

Кулеба подчеркнул: украинская сторона благодарна американским партнерам за готовность в дальнейшем расширять безопасность и оборонное взаимодействие с Украиной.

Лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее один на один с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве,

– заявил министр.

Глава МИД также отметил, что российская агрессия закончится, когда место Украины как неотъемлемой части Запада будет институализировано и не будет подвергаться сомнению. Подписание хартии – важный шаг на пути к этому.

Кулеба подчеркнул: хартию подписали очень вовремя. Это произошло на фоне агрессивных действий России рядом с украинской границей в Беларуси.

Пентагон следит за ситуацией

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что обеспокоен ситуацией на границе Украины и России. Именно поэтому глава Пентагона продолжает обсуждение ситуации со своими коллегами из Европы.

Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул: за ситуацией продолжают пристально следить. В СМИ и в дальнейшем публикуют сообщения о наращивании войск России возле Украины.

Заметьте! Владимир Зеленский заявил, что психологическое давление России со стороны России уже давно не действует. ВСУ готовы дать отпор любой внешней силе.