Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба отметил, что договоренности Владимира Зеленского и Джо Байдена сыграли важную роль в развитии и укреплении стратегического партнерства Украины и США. Штаты поддерживают Украину в вопросе противодействия российской агрессии.
Заметьте Историческое событие: у России истерика из-за новой хартии США и Украины
Кулеба подчеркнул: украинская сторона благодарна американским партнерам за готовность в дальнейшем расширять безопасность и оборонное взаимодействие с Украиной.
Лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее один на один с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве,
– заявил министр.
Глава МИД также отметил, что российская агрессия закончится, когда место Украины как неотъемлемой части Запада будет институализировано и не будет подвергаться сомнению. Подписание хартии – важный шаг на пути к этому.
Кулеба подчеркнул: хартию подписали очень вовремя. Это произошло на фоне агрессивных действий России рядом с украинской границей в Беларуси.
Пентагон следит за ситуацией
- Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что обеспокоен ситуацией на границе Украины и России. Именно поэтому глава Пентагона продолжает обсуждение ситуации со своими коллегами из Европы.
- Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул: за ситуацией продолжают пристально следить. В СМИ и в дальнейшем публикуют сообщения о наращивании войск России возле Украины.