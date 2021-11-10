Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба зауважив, що домовленості Володимира Зеленського та Джо Байдена відіграли важливу роль у розвитку та зміцненні стратегічного партнерства України та США. Штати підтримують Україну у питанні протидії російській агресії.

Зауважте Історична подія: у Росії істерика через нову хартію США та України

Кулеба наголосив: українська сторона вдячна американським партнерам за готовність надалі розширювати безпекову та оборонну взаємодію з Україною.

Найкращий спосіб стримати агресивну Росію – це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам на сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві,

– заявив міністр.

Глава МЗС також зауважив, що російська агресія закінчиться, коли місце України як невід'ємної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву. Підписання хартії – важливий крок назустріч цьому.

Кулеба наголосив: хартію підписали дуже вчасно. Це відбулося на тлі агресивних дій Росії поряд з українським кордоном – у Білорусі.

Пентагон стежить за ситуацією

Міністр оборони США Ллойд Остін зауважив, що стурбований ситуацією на кордоні України та Росії. Саме тому глава Пентагону продовжує обговорення ситуації зі своїми колегами з Європи.

Речник Пентагону Джон Кірбі наголосив: за ситуацією продовжують пильно стежити. У ЗМІ й надалі публікують повідомлення про нарощування військ Росії біля України.

Зауважте! Володимир Зеленський заявив, що психологічний тиск Росії з боку Росії вже давно не діє. ЗСУ готові дати відсіч будь-якій зовнішній силі.