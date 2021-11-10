Ситуацію з військами держави-агресорки поблизу українських кордонів президент прокоментував 10 листопада у відеозверненні.

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Зеленський про ситуацію на кордоні з Росією

Глава держави зазначив, що днями з'явилася інформація про можливе загострення "хвороби" – західні партнери надали інформацію про активне переміщення російських військ уздовж українських кордонів та підвищення їхньої концентрації.

Водночас український лідер нагадав, що Росія продовжує поширювати інформацію, що це начебто Україна затягує мирний процес та зриває виконання мінських домовленостей.

Сподіваюся, тепер увесь світ бачить, хто дійсно хоче світу, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні,

– наголосив Зеленський.

Армія готова давати відсіч

Він додав, що Україну на 8-му році війни така поведінка держави-агресорки не дивує, адже з 2014 року на Сході постійні обстріли, вибухи, скупчення та переміщення військ.

Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли й будь-де,

– підсумував президент.

Зеленський запевнив, що психологічний тиск зі сторони Росії на Україну давно не діє. Політик також закликав ЗМІ та експертів не поширювати паніку, аби це не зіграло на руку окупантам.

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