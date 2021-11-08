Ми готові реагувати, – Никифоров
Характер та активність російських військ біля кордону дозволяють робити висновки про їхнє призначення. Про це речник президента Сергій Никифоров заявив у відеозверненні.
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Війська агресора перебувають під прицілом і наших служб, і служб партнерів.
Розвідники помітили, що там відбуваються певні зміни. Не так кількісні, як якісні. Триває певне підсилення. Саме такі зміни і стали причиною стурбованості наших партнерів, що вилилося у публікації західних ЗМІ,
– пояснив прессекретар Володимира Зеленського.
Він зауважив, що наразі робити висновки щодо конкретних цілей Росії – передчасно.
"Головне що ми готові реагували на будь-який сценарій", - наголосив Никифоров.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- 31 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю у якій заявило, що біля кордонів України збільшується кількість військових підрозділів та техніки. Це буцімто спричинило занепокоєння серед американських та європейських політиків.
- Після того видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, які буцімто підтверджують, що Росія знову стягує війська до кордону України.
- Водночас у Міністерстві оборони України не фіксували збільшення військ.