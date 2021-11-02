Світлини вдалося зробити 1 листопада за допомогою Maxar Technologies. Відзняті кадри свідчать про скупчення бронетанкових частин, танків, а також – самохідної артилерії разом із наземними військами у районі російського міста Єльня. Це територія поблизу від кордону з Білоруссю.

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Окрім того, у райони навколо Брянська та Курська неподалік від північного кордону України перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії.

Мовиться, що підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

Також у цьому районі зафіксували елементи 1-ї гвардійської танкової армії.



Кадри з супутника / Politico



Кадри з супутника / Politico

Росія знову нарощує війська на кордоні