Світлини вдалося зробити 1 листопада за допомогою Maxar Technologies. Відзняті кадри свідчать про скупчення бронетанкових частин, танків, а також – самохідної артилерії разом із наземними військами у районі російського міста Єльня. Це територія поблизу від кордону з Білоруссю.
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Окрім того, у райони навколо Брянська та Курська неподалік від північного кордону України перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії.
Мовиться, що підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.
Також у цьому районі зафіксували елементи 1-ї гвардійської танкової армії.
Кадри з супутника / Politico
Кадри з супутника / Politico
Росія знову нарощує війська на кордоні
- Видання The Washington Post у жовтні 2021 року заявило, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною.
- У повідомленні наголосили, що чиновники анонімно розповіли: мовиться про пересування військ, як у квітні 2021 року.
- Окрім того, ЗМІ зауважили, що війна на Донбасі, "переходить у нову стадію".
- За даними видання, це відбувається на тлі того, як Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України.