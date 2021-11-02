Фотографии удалось сделать 1 ноября с помощью Maxar Technologies. Отснятые кадры свидетельствуют о скоплении бронетанковых частей, танков, а также – самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня. Это территория поблизости от границы с Беларусью.
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Кроме того, в районы вокруг Брянска и Курска недалеко от северной границы Украины переместили технику 4-й танковой дивизии России.
Говорится, что подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.
Также в этом районе зафиксировали элементы 1-й гвардейской танковой армии.
Кадры со спутника / Politico
Кадры со спутника / Politico
Россия вновь наращивает войска на границе
- Издание The Washington Post в октябре 2021 года заявило, что Россия снова наращивает войска на границе с Украиной.
- В сообщении отметили, что чиновники анонимно рассказали: речь идет о передвижении войск, как в апреле 2021 года.
- Кроме того, СМИ отметили, что война на Донбассе "переходит в новую стадию".
- По данным издания, это происходит на фоне того, как Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины.