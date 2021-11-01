США следят за ситуацией
В то же время в Соединенных Штатах говорят, что продолжают детально следить за ситуацией. Об этом идет речь в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, обнародованном на сайте Белого дома.
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В минувшие выходные у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и обеспечения того, чтобы мы защищали суверенитет и территориальную целостность страны и поддерживали ее. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. И сейчас мне больше нечего добавить,
– подчеркнул он.
Ситуация возле границ Украины
- Журналисты Washington Post ранее писали, что Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. По данным издания, это вызвало озабоченность у официальных лиц в США и Европе.
- Однако украинские разведчики заверили, что внимательно следят за всеми перемещениями сил оккупанта и изменением их численности, и отметили, что российских военных не стало больше у границы.
Помощь США для Украины
В конце мая госдеп США сделал запрос на предоставление финансовой помощи Украине в 2022 году. В ведомстве просят выделить 255 миллионов долларов, которые направят на:
- усиление возможности нашего государства в противодействии агрессии со стороны России;
- ускорение процесса реформ в борьбе с коррупцией;
- институты, необходимые для европейской интеграции.
Дмитрий Кулеба во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон уверял, что Украина является важным приоритетом внешней политики США.