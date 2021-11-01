США стежать за ситуацією

Водночас у Сполучених Штатах кажуть, що продовжують детально стежити за ситуацією. Про це йдеться у заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, оприлюдненій на сайті Білого дому.

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У минулі вихідні у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами з питання України й забезпечення того, щоб ми захищали суверенітет і територіальну цілісність країни та підтримували її. Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією. І зараз мені більше нічого додати,

– наголосив він.

Ситуація біля кордонів України

Журналісти Washington Post раніше писали, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними видання, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.

Однак українські розвідники запевнили, що уважно стежать за всіма переміщеннями сил окупанта і зміною їхньої чисельності та зазначили, що російських військових не побільшало біля кордону.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські війська готові до повномасштабного вторгнення Росії.

Допомога США для України

Наприкінці травня держдеп США зробив запит на надання фінансової допомоги Україні у 2022 році. У відомстві просять виділити 255 мільйонів доларів, які направлять на:

посилення можливості нашої держави у протидії агресії з боку Росії;

прискорення процесу реформ у боротьбі з корупцією;

інститутів, що необхідні для європейської інтеграції.

Дмитро Кулеба під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона запевняв, що Україна є важливим пріоритетом зовнішньої політики США.