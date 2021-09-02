Свою позицію у Вашингтоні озвучують і Києву, і, безпосередньо, Москві. Про це повідомив Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
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США не залишать Україну
Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії по відношенню до України, і готова до досить серйозних кроків,
– сказав глава Офісу Президента.
Він також підкреслив: "Ми вкотре почули прямо та чітко, що у разі, не дай Бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США".
Військова допомога від США
- Після зустрічі Зеленського та Байдена США заявили про безпекову допомогу Україні.
- Її розмір становить 60 мільйонів доларів, а також включає надання нам систем Javelin.
- Окрім цього, Штати нададуть 45 мільйонів доларів гумдопомоги для жителів Донбасу.
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