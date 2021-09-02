Свою позицію у Вашингтоні озвучують і Києву, і, безпосередньо, Москві. Про це повідомив Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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США не залишать Україну

Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії по відношенню до України, і готова до досить серйозних кроків,

– сказав глава Офісу Президента.

Він також підкреслив: "Ми вкотре почули прямо та чітко, що у разі, не дай Бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США".

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські війська готові до повномасштабного вторгнення Росії. Однак, щоб успішно відбити атаку, має бути залучена не лише армія, а й суспільство.

Військова допомога від США

Після зустрічі Зеленського та Байдена США заявили про безпекову допомогу Україні.

Її розмір становить 60 мільйонів доларів, а також включає надання нам систем Javelin.

Окрім цього, Штати нададуть 45 мільйонів доларів гумдопомоги для жителів Донбасу.

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