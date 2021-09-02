Про це розповів віцепрем'єр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Урядовець впевнений, що у Сполучених Штатів – сучасні передові технології.

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США можуть забезпечити Україну технічною підтримкою

Резніков зауважив, що не має на увазі зброю, що атакує, мовиться виключно про захисне озброєння.

Я прихильник того, що США можуть, абсолютно не провокуючи росіян, забезпечити нас технічною допомогою в плані різних засобів ППО,

– повідомив Резніков.

Міністр уточнив, в якій якості можуть перебувати американські війська

Інше питання – чи потрібні на українській території американські війська. Міністр зазначив – необхідно з'ясувати, у якій якості вони можуть перебувати – з навчальною та тренувальною метою.

Деякі ЗМІ перекрутили і сказали, що Резніков за військові бази. От саме для військових баз потрібно вносити зміни до Конституції,

– пояснив Резніков.

Раніше Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови

США нададуть Україні військову допомогу

Зазначимо, що 1 вересня у Вашингтоні відбулась зустріч президента Володимира Зеленського та глави Білого дому Джо Байдена. В результаті перемовин Київ та Вашингтон оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства.

Зокрема, одним з пунктів документа є військова допомога Сполучених Штатів Україні. Мовиться про надання сучасних протитанкових переносних ракетних комплексів Javelin.

