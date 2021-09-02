Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Чиновник уверен, что у Соединенных Штатов – современные передовые технологии.
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США могут обеспечить Украину технической поддержкой
Резников заметил, что не имеет в виду атакующее оружие, речь идет исключительно о защитном вооружении.
Я сторонник того, что США могут, совершенно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане различных средств ПВО,
– сообщил Резников.
Министр уточнил, в каком качестве могут находиться американские войска
Другой вопрос – нужны ли на украинской территории американские войска. Министр отметил – необходимо выяснить, в каком качестве они могут находиться – с учебной и тренировочной целью.
Некоторые СМИ перекрутили и сказали, что Резников за военные базы. Вот именно для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию,
– пояснил Резников.
Ранее Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора
США окажут Украине военную помощь
Отметим, что 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена. В результате переговоров Киев и Вашингтон обнародовали совместное заявление относительно стратегического партнерства.
В частности, одним из пунктов документа является военная помощь Соединенных Штатов Украине. Речь идет о предоставлении современных противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.