Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Чиновник уверен, что у Соединенных Штатов – современные передовые технологии.

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США могут обеспечить Украину технической поддержкой

Резников заметил, что не имеет в виду атакующее оружие, речь идет исключительно о защитном вооружении.

Я сторонник того, что США могут, совершенно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане различных средств ПВО,

– сообщил Резников.

Министр уточнил, в каком качестве могут находиться американские войска

Другой вопрос – нужны ли на украинской территории американские войска. Министр отметил – необходимо выяснить, в каком качестве они могут находиться – с учебной и тренировочной целью.

Некоторые СМИ перекрутили и сказали, что Резников за военные базы. Вот именно для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию,

– пояснил Резников.

Ранее Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора

США окажут Украине военную помощь

Отметим, что 1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена. В результате переговоров Киев и Вашингтон обнародовали совместное заявление относительно стратегического партнерства.

В частности, одним из пунктов документа является военная помощь Соединенных Штатов Украине. Речь идет о предоставлении современных противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.