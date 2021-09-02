В том числе и о том, что она предусматривает предоставление Украине современных противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.

Самое важное Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора

60 миллионов долларов и летальное оружие для Украины от США: что известно

США и Украина 31 августа заключили, напомним, несколько важных оборонных сделок – стратегическую о сотрудничестве военных ведомств и договор о разработке и испытания вооружений.

А за несколько дней до этого президент Соединенных Штатов Америки поручил Пентагону выделить Украине 60 миллионов долларов военной помощи.

Впоследствии журналистам стало известно, что эта помощь предполагает и передачу нашей стране противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.

Владимир Зеленский и Джозеф Байден 1 сентября провели двухчасовую встречу (личную и в рамках делегаций стран). По ее итогам и Офис Президента , и Белый дом обнародовали на официальных сайтах итоговое совместное заявление.

Среди прочего в нем говорится и о предоставлении Украине "пакета помощи в сфере безопасности" в 60 миллионов долларов.

Эта помощь, как указано в документе, содержит:

Бронебойные системы Javelin (ПТРК – противотанковые ракетные комплексы).

Другое оборонное летальное и нелетальное оборудование (к сожалению, без конкретизации).

В сообщении ОП говорится, что это оборудование "позволит Украине эффективно защищать себя от российской агрессии".

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