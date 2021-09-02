Среди прочего в заявлении отдельным блоком говорится о сотрудничестве в оборонной отрасли. В том числе и о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки в противостоянии ядерным угрозам.
Самое главное Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора
Ядерная безопасность – в приоритете
США и Украина едины в понимании того, что в XXI веке не может быть такого, чтобы какое-либо государство меняло границы силой. К сожалению, Россия пошла вопреки очевидному, и должна за это ответить.
- Для противостояния российской агрессии Украина должна развивать и реформировать свою оборонную отрасль.
- В этом нашей стране будут помогать и США.
Для этого среди прочего будет развиваться украинско-американское сотрудничество в сфере кибербезопасности, космической осведомленности (в том числе по количеству запусков) и – ядерной безопасности.
- Как указано в совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена, страны "усилят сотрудничество по уменьшению риска и угрозы".
Здесь речь идет о следующем:
- Украина и США будут поддерживать круглосуточную безопасную связь через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.
- Государства продолжат на 7 лет действие Соглашения 1993 года о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения.
Другие важные новости об итогах разговора Зеленского и Байдена
- Зеленский договорился с Байденом по вопросам энергетики и климата.
- США пообещали Украине 463 миллиона долларов на реформы.
- Также США продолжат оказывать поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией.